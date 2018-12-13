寶得利樂觀看明年陸客團可望增至每月千團 將開高雄第2家門市

伴手禮業者寶得利 (5301-TW) 董事會日前通過將在高雄成立觀光工廠，今 (13) 日再宣布，將在高雄鬧區再開 1 個全新零售據點，儘管目前每個月約 300 多團客，相較過去全盛時期每月平均 2000 團減少許多，但寶得利董事長張雅琍樂觀看待，有信心明年平均每月可大幅成長到 1000 團規模。

張雅琍指出，過去營收高峰時期，光是高雄 1 個直營店的營業額占整體營收可達 90%，雖近 2 年陸客流失很快還是保留高雄直營店，這次韓國瑜當選高雄市長，帶來了許多潛在的經濟效益，不僅原有的直營店銷售力道大增，也將再找尋零售據點，選擇高雄熱鬧的地區加開 1 間門市。

寶得利統計，現在每個月約 300 多團客，相較過去每個月平均 2000 團減少許多，但已見到國旅、陸客有逐漸增加趨勢，尤其在高雄地區，許多旅行社指定增加三山行程。

張雅琍說，由於接下來有元旦連續假日和農曆年旺季，因應國旅需求，必須控制陸客團量，避免與國旅搶客，造成缺車缺飯店情況，預期陸客回流效應在明年 2 月中旬後顯現，有信心台灣門市的營收貢獻在明年會大幅成長。

另一方面，寶得利董事會已通過將旗下位於台北的 100% 持有子公司禮輝食品遷至高雄，成立高雄觀光工廠，張雅琍說明，高雄觀光工廠將結合南部當地農產特色，隨著水果季節不同而變化產品，不僅是陸客，國旅團體也是主要客群。

張雅琍強調，寶得利擁有多家旅行社，可直接掌握客源，在台灣各地甚至海外都不是問題。