部分iPhone在華禁售裁決有何影響？分析師根本不當回事

昨日一則法院裁定「在中國禁售部分 iPhone」的消息，將高通與蘋果的紛爭再次推到台前，蘋果股價也一度跌 3%。不過在華爾街投行看來，即便不考慮蘋果上訴之後的結果，這一事件對蘋果在華銷量也幾乎沒有影響。

高通昨日表示，福州市中級人民法院通過了一項其有關「在中國禁售部分 iPhone 手機」的臨時禁令，涉及的產品包括 iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X。

隨後蘋果對該禁令的範圍提出質疑，稱其僅適用於 iOS11 的專利，並稱已中國法院提出請求，要求重新考慮此臨時禁令。

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 對此評論稱，目前 70% 的蘋果行動設備運行 iOS 12 系統，而且當前出售中的設備全部自帶 iOS 12 系統，因此這一禁令的影響範圍非常有限。

不過 Huberty 同時也指出，這一新聞本身對蘋果股價來說是新的利空因素，而蘋果產品在中國面臨的需求增長已經疲軟，未來需要進一步關注着這一事件的具體影響。Huberty 重申對蘋果股價的超配評級，目標價 236 美元。

受此影響，蘋果股價昨日盤前便跌約 2%，盤中一度跌 3%，但隨後強勁反彈，收盤上漲 0.66%，至 169.6 美元。

RBC Capital Markets 分析師 Amit Daryanani 也指出，這一判決出自地方法院，蘋果會上訴讓禁令終止。這一消息本身對蘋果股價是利空，不過最終合理的解決方案，還是雙方庭外和解。Daryanani 對蘋果依然是「跑贏大盤」評級，目標價 235 美元。

Wedbush Securities 分析師 Daniel Ives 則表示，這一消息對蘋果來說更多的只是噪音，並不會造成實質影響，不過對於蘋果投資者來說，的確會造成心理上的陰雲。他在報告中寫道：

中國對於蘋果來說是獲得增長的關鍵，這個當口上任何的衝擊都不是蘋果或者其投資者希望看到的，尤其是考慮到最新款 XR 銷售面臨的問題。

Ives 保持對蘋果「跑贏大盤」的評級，目標價為 275 美元，並稱蘋果 2020 年盈利前景依然穩固，而當前股價卻朝着歷史低位邁進。