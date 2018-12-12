逮捕孟晚舟 不逮捕摩根大通執行長 川普的經濟戰危險大增

在與中國的貿易衝突中，逮捕華為財務長孟晚舟無異是川普政府的一項危險行動。

此一逮捕行動，衝擊巨大。在孟晚舟由香港啓程前往墨西哥途經溫哥華機場時，美國要求加拿大加以逮捕，並引渡至美國受審。此一行動幾乎等同對中國企業界宣戰，也讓美國企業主管前往外國時，可能遭逢相同命運。

川普政府與中國的衝突具有弦外之音，與美國的貿易失衡，中國市場封閉，甚至中國被控竊取智慧財產權，並無太大關連。川普政府只想以限制中國進入外國市場，拒其取得高科技等手段，圍堵中國。

美國鮮少以公司涉嫌犯罪為由，逮捕企業官員，無論美國或外國企業。企業主管遭到逮捕，通常是因個人因素，諸如侵佔公款，賄賂等，而非因公司涉及不法。

企業主管理應為公司的不法行為負起責任，但此事由一位中國企業主管開始，無視數十位犯下同等罪責的美國企業主管，則是對中國政府，企業與民眾的一項無情挑釁。

美國指控孟晚舟違反美國對伊朗的制裁，然而，美國企業與外國企業違反美國對伊朗及其他國家制裁規定的案例，根本不勝枚舉。例如，2011 年，摩根大通銀行因違反美國對古巴，伊朗與蘇丹的制裁，繳交罰款 8830 萬美元，但其執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 並未被押下飛機，關進囚籠。

其他還有數十家銀行亦違反了規定，但其執行長或財務長均未遭到逮捕關押。

顯然，美國對孟晚舟採取的行動，是川普政府企圖衝擊中國經濟的手段之一，其他還包括加徵關稅，對中國的高科技出口關閉西方市場，及阻止中國購買美國與歐洲的科技公司。

可以毫不誇張地說，逮捕孟晚舟是美國對中國經濟戰的一部份，而且偏頗粗暴。