Under Armour降低財測 北美市佔陷困境 股價雙位數大跌

運動服裝製造商 Under Armour (UAA-US) 週三 (12 日) 預測，2019 年收入增長和利潤將低於華爾街的預期，導致其股價下跌 10.44% 以 19.81 美元作收。

Under Armour 股價趨勢圖 / 圖：谷歌

由於對手 Nike (NKE-US) 和阿迪達斯 Adidas (ADDYY-US) 的激烈競爭，該公司一直無法在最大營收來源的美國市場增加市佔。Under Armour 的盈利預測為每股 0.31 美元至 0.33 美元，低於分析師的預期，反映出扭轉其北美業務較困難。分析師預計該公司 2019 年將實現每股 0.35 美元的利潤。Evercore ISI 分析師 Omar Saad 認為，公司的北美目標比預測值「還平凡」。

總部位於美國馬里蘭州的 Under Armour 預計 2019 年收入將增長 3% 至 4%，而分析師預計將增長 5%。B Riley 的 Susan Anderson 認為，該公司的預測表明，轉變仍然很遙遠。

Under Armour 週三在總部的投資者發表會上稱，預計 2018 年的毛利率將持平，而此前的預測為「持平至略有下調」。

它還預測 2020 年至 2022 年北美的複合年增長率 (CAGR) 將達到低個位數，歐洲、中東、和非洲的中期增長率為百分之十幾、拉丁美洲為低雙位數、亞太地區成長約百分之二十幾。同時，它也預計到 2023 年將恢復低雙位數的營收增長。

Canaccord Genuity 分析師 Camilo Lyon 表示，Under Armour 的 2023 年展望顯示盈利增長可能會發生在 5 年預測期的下半部，計算出 CAGR 的中點率為 7.2%。Lyon 提道，「我們會更歡迎公司更有信心在實現這些目標的能力，但是，沒有看到公司的創新或其新品的深度，促使無法改變我們的言論論點」。Lyon 重申他的「賣出」評級。

Under Armour 的年度銷售增長在過去幾年有所放緩，全年利潤在過去 5 個季度中有 2 次低於預期。Lyon 說道，「很明顯 (Under Armour) 不再是幾年前的成長型公司」。

野村 Nomura Instinet 分析師 Simeon Siegel 認為該公司的北美營收「可能已達到高點了」。

Jefferies 分析師 Randal Konik 會前也提道，希望公司可以多推出衣服及鞋款，也是之前成長的基點，而非「連線健康」產品，如 App 應用等。然而，雅虎金融 Brian Sozzi 表示，Under Armour 贈送了分析師一雙「連線健康」球鞋，代表公司似乎短期內還會著墨於此專案。