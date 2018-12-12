葉倫：系統存在巨大漏洞 金融危機可能再次發生

周二，前聯準會主席葉倫警告金融危機可能再次發生，並表達了對銀行監管系統權力的喪失以及銀行業監管放鬆的擔憂。

在紐約市立大學舉行的研討會上，葉倫說道，「我認為，事情有所改進，但是，系統內部存在巨大的漏洞」，「在美國，可以用來應對新出現的問題的工具並不多。」

金融監管

葉倫認為，槓桿貸款是最令人擔憂的領域，而且監管機構對此無法從宏觀上把控，而只能解決個別銀行的問題。

對於監管法規，葉倫表示，仍有很多未完成的工作。「我不確定我們是按照應有的方式處理這些事情［槓桿貸款］，仍然存在漏洞，監管也遇到阻力。所以我擔心，可能會再次發生金融危機。」

葉倫此次發言相較於六個月以前，是一百八十度大轉彎。2017 年 6 月，葉倫卸任聯準會主席不久後，曾發表講話表示，雖然她對放鬆管制感到擔憂，但由於金融系統的改革，她不認為在我們有生之年，會有另一場金融危機。

今年負責監管的聯準會副主席 Quarles 正尋求修改美國在 2008 年金融危機後制定的一些保護措施。自他就任聯準會官職以來，聯準會已提議改革其資本規則和壓力測試。目前，聯準會正放鬆對華爾街部分銀行的監管。

今年 5 月，川普簽署通過了改革多德 - 弗蘭克法案，這是 2010 年以來美國最大的金融監管改革。

利率

對於利率，葉倫表示，「目前利率很低，我相信它可能會保持在低於過去幾十年的利率的水平。」

葉倫表示，在典型的經濟衰退中，聯準會一般會將利率下調 5 個百分點，而短期利率的「正常水平」 通常在 3% 左右。葉倫說，「這意味著，能夠降低短期利率的空間遠遠小於美國曆史上的水平。」

葉倫還表示，聯準會以往應對經濟危機時，「可能可以做更多的」量化寬鬆，但是迫於公眾對聯準會買債計劃的批評，聯準會沒有這麼做。」

今年 10 月葉倫對利率的態度也更加鷹派。當時她表示，「從目前的情況來看，要需要升息幾次來將穩定經濟增長至可持續的水平，並防止勞動力市場過熱。」

當時她指出，如果股市出現更大幅度且更持久的下滑，那麼可能會對信心構成打擊，導致風險偏好和支出顯著收縮。但就現在來看，我們距離這種情況仍然很遙遠。