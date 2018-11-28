遠傳董座徐旭東表示 將加碼高雄 會投資很多錢且很多領域都有

九合一地方選舉日前落幕，高雄市長由代表國民黨的韓國瑜獲勝，由於韓國瑜選前打著拚經濟口號，選後也積極表示，有多家企業將至高雄投資，遠傳 (4904) 董事長徐旭東今 (28) 日出席公開活動時表示，將會加碼高雄，至於投資金額，徐旭東表示將投資很多錢。徐旭東表示，高雄本身是一個很好的港口，也是新南向的方向，現在很多化工業都停掉了，一定要加速恢復，現在很多原料都不夠了，強調會投資很多錢，且很多領域都有。



至於公投以核養綠過關，原能會主委謝曉星今 (28) 日表示，行政院因考量以核養綠公投民意，已將非核家園期限放寬，目前沒有 2025 非核家園年限。徐旭東表示，很好啊，因為不夠電的問題有機會解決；政府能很快反應問題，大家也不喜歡燒煤會對空氣不好。