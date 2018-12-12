上海股市連3日成交值低於千億 「地量」後可期待反彈嗎？

陸股近日陷入橫盤整理，上證指數昨 (11 日) 雖然收漲，但成交量僅人民幣有 854 億元，寫下 4 年多來新低 (不含熔斷日)，已連續 3 個交易日成交量不足千億。如此特殊的情景出現後，A 股往後的走勢更加引發關注。

前一次低量後的發展

以今年來看，滬市成交額不足千億的交易日只有 7 次，占全部交易日之比僅為 3%。除了近 3 日之外，在 9 月也出現過 3 次，但是並不連續，另一次出現在 8 月 22 日。

值得注意的是，9 月的連續低量雖非連續出現，仍相當集中，分別是 9 月 11、12 和 17 日，此後 9 月 18 日至 9 月 28 日的 8 個交易日裡，滬指 6 陽 2 陰，累計漲幅達 6.39%。出現眾人預期的低量後反彈。

9 月低量後的發展

昨天的成交金額，下滑到僅人民幣 854 億元，是 2016 年 1 月 7 日熔斷以來的新低。但前次是因為熔斷後早早收市的影響，若是考慮正常的全日開盤，昨天的「地量」寫下 2014 年 7 月 21 日以來逾 4 年新低。

投資機構看法

對於目前的 A 股市場而言，成交量的萎縮是由多方面原因所致，其中之一就是時間臨近年底這一傳統的資金需求高峰期，股市階段性的缺乏資金流入已是常態，只是今年這一情況顯得愈發嚴重，使得市場成交出現較為極端的萎縮。

源達投顧指出，在近兩日的縮量調整後，或迎來止跌行情。但是市場成交量繼續萎靡，市場交投意願不足，日線級別暫無任何均線的支撐，而且 5 日均線死叉 10 日均線，MACD 綠柱子有放大的趨勢，整體來看後市並不樂觀。

天信投顧則認為，最近市場的成交屢屢創出新低，成交量的萎縮說明市場的殺跌動力逐步趨減，當成交量萎縮至一定程度後，市場將會形成否極泰來；另一方面，順利的完成的上週一的上漲跳空缺口，有缺必補是 A 股的優良傳統，回補缺口也是市場的基本預期，目前缺口既已回補，短期內市場的反彈預期將會升溫。

廣州萬隆也表示，有利空因素擾動，但大盤指數並沒有恐慌出逃情緒釋放。技術心理分析的角度來看，表明當前籌碼持倉意願較強。即抄底籌碼及被套牢籌碼均採取持股觀望的策略。回顧近期行情，大盤雖然反彈無力，但逐步企穩說明中長期底部已經得到確認是得到資金認同的。盤面上縮量窄幅震盪的運行特徵，給人感覺就是信心不堅定的籌碼已經得到很大程度消化。因此，預計行情至少存在結構性參與機會。

北上資金活躍

但在成交低迷之中，外資北上資金分批入場佈局的節奏並未發生變化，即使是上周這樣的動盪行情，陸港通資金淨流入仍達到了人民幣 125.82 億元，較上上周進流入 109.85 億元還有所增加，呈現愈跌愈買的趨勢。

從北上資金的流向可以發現，上週北上資金流入量前五的板塊分別為餐飲旅遊、農林牧漁、食品飲料、交通運輸和銀行行業；資金淨流入量前三的個股依次為中國平安、貴州茅台和招商銀行。

整體來看，北上資金增倉消費和金融比較明顯，醫藥板塊或受近期帶量採購公布結構的影響，出現短暫的淨流出。

A 股估值在歷史底部區域

投資機構對連續地量的解讀，大多有一個共同觀點，那就是當前 A 股的估值與歷史底部的估值水準基本一致。

東方財富 Choice 資料顯示，按整體法計算，當前全部 A 股的本益比為 13.83 倍，與 5178 點之前的底部區域的估值水準已大體相當，而與 6124 點之前的底部區域的估值水準相比較的話，當前估值水準更低。

開源證券認為，愈來愈多的人看好明年的行情，一個很重要的理由就是，當前 A 股市場的估值已經到了歷史低位，對於後市還是可以抱持期待。