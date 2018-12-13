寬鬆預期提振陸股 兩市放量上漲 上證指數收升1.23%

陸股今 (13 日) 在兩市高開小幅探底後，一路走高，市場重新聚集人氣，三大指數集體反彈。午盤漲幅稍減，但未改全日強升格局，成交額較前幾日大增。

截至收盤，上證指數報 2634.05 點，漲 1.23%，成交額人民幣 1323.96 億元，深成指數報 7808.04 點，漲 1.43%，成交額人民幣 1725 億元。創業板指數收報 1348.50 點，漲 0.73%，成交額人民幣 512 億元。

上證指數江波走勢圖 圖片來源：Sina

以類股來看，水泥、高鐵、機場航運類股漲勢居前，高送轉、微信小程式、共用單車等股票則下挫。

今日盤面的最大特色，來自於政策寬鬆預期，推升大消費、大基建等類股表現。高鐵相關的鼎漢技術 (300011-CN)、山東路橋 (000498-CN)、華鐵股份 (000976-CN) 等多股漲停，水泥板塊崛起，天山股份 (000877-CN) 領漲，青松建化 (600425-CN)、祁連山 (600720-CN) 漲勢均超過 4%。

開源證券高級策略分析師楊海表示，A 股今日上漲的主要原因是政策預期的改變。12 月 12 日晚間，國家發改委發布通知，表示將重點支持符合要求的優質企業發行企業債券。這份通知實際上釋放了一個信號，就是長期困擾市場的降槓桿問題或已基本得到解決。另一方面，發改委此番表態，對補充這些企業資金流動性是利好，也是早盤中字頭股票和大基建板塊走強的主因。

楊海分析稱，雖然目前經濟工作會議尚未召開，但從政策預期改變透露的信息來看，除降槓桿進程可能結束外，明年刺激經濟的落腳點放在「鐵路、公路、基礎設施建設」，是一個比較明確的政策方向。

華鑫證券指出，在當下風險事件逐步緩和，行情在具有一定空間優勢的背景之下，反彈趨勢有望延續，短期可適當樂觀些，而行情如果能夠逐步形成新的一輪反彈趨勢，那麼此前 2600 點之下是一個良好的配置機會，總體而言機會要大於風險的觀點，將再次得到市場驗證。