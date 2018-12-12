泛鴻海集團中揚光電今上市掛牌度蜜月 收盤漲幅逾5成

鴻海 (2317-TW) 轉投資光學模具及光學元件代工廠中揚光電 (6668-TW)，今 (12) 日以每股 58 元上市掛牌，早盤以 92 元開出，漲幅一度高達 58.62%，今日掛牌首日漲勢，也與光學元件股大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW) 等強勢反彈相輝映。

中揚光電今日開盤價 92 元，與昨日興櫃最後成交價 91.57 元相當，盤中最高價 94.2 元，收盤價 89.5 元，漲幅 54.31%，成交量放大到 5209 張。

中揚光電除在光學模具開發外，也為中國大陸、韓國光學元件廠代工生產光學鏡頭，但在鏡頭產品並不對品牌廠接單，目前在手機鏡頭以生產 800 萬畫素的前鏡頭為主，同時，公司也規劃在台投資 1200 萬畫素高階光學鏡頭的代工生產。

中揚光電董事長鄭成田指出，這對中揚光電是好機會，在車載產品、代工帶動下，金屬黑件鏡筒組件明年第 2 季開始加溫，光學元件今年代工占比約 10%，明年在新客戶的帶動之下，比重將提高到占營收 15%。

中揚光電最新公布 11 月營收為 1.03 億元，月增 32.66%，年增 11.95%，公司積極切入手機鏡頭代工，除已拿下韓系光學廠客戶代工訂單，也取得台灣及大陸光學廠代工訂單，預計明年代工訂單將成營運成長重要動能之一。

鄭成田說，中揚光電在開發光學模具、模仁及模架產品上，除手機鏡片用之外，已進一步開發醫療、安防、無人機鏡片的模具。