鴻海旗下中揚光電明日掛牌上市 明年營收可望年增4成

鴻海 (2317-TW)轉投資、專業光學模具廠及光學元件代工廠中揚光電 (6668-TW)，明 (12) 日將以每股 58 元上市掛牌，董事長鄭成田今 (11) 日指出，美中貿易戰雖有 90 天緩衝期，可能有不確定因素，但這對中揚光電是開發、發展及成長的機會，明年在鏡頭代業務可望成長到 15%。法人估，中揚光電明年營收可望較今年成長 40%，上看 17-18 億元。

中揚光電目前在手機鏡頭以生產 800 萬畫素的前鏡頭為主，同時，公司也規劃在台投資 1200 萬畫素高階光學鏡頭。

中揚光電今日興櫃最後成交價為 91.57 元，距離承銷價 58 元有逾 57% 的價差空間，顯然中揚光電近日來受手機市場傳雜音，但不影響市場持續看好股價走勢，鄭成田指出，這對中揚光電是好機會，在車載產品、代工帶動下，金屬黑件鏡筒組件明年第 2 季開始加溫，光學元件今年代工占比約 10%，明年在新客戶的帶動之下，比重將提高到占營收 15%。

中揚光電最新公布 11 月營收為 1.03 億元，月增 32.66%，年增 11.95%，公司積極切入手機鏡頭代工，除已拿下韓系光學廠客戶代工訂單，也取得台灣及大陸光學廠代工訂單，預計明年代工訂單將成營運成長重要動能之一。

鄭成田說，中揚光電在開發光學模具、模仁及模架產品上，除手機鏡片用之外，已進一步開發醫療、安防、無人機鏡片的模具。