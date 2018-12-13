恒安國際與做空機構互發聲明對槓 今復牌仍下挫

港股恒安國際 (1044-HK) 今 (13 日) 復牌，公司今早發出澄清公告，否認做空機構 Bonitas Research 指控財報帳上現金項目造假，恆安國際並稱諮詢法律顧問，考慮採取法律行動。

不過今天 Bonitas 再度追擊，稱恒安的澄清聲明回避了關鍵點，將很快發布反駁聲明。恒安也再發聲明，駁斥 Bonitas 的說法。

在雙方兩次互槓間，恒安國際今天走勢仍舊偏弱，直到下午 14:30，股價跌幅仍有 3.7%，兩日跌幅合計逾 10%。

恆安國際江波走勢圖 圖片來源：Sina

做空機構 Bonitas 在 11 日的報告中，直指港股恒安財報中現金項目作假，自 2005 年以來虛構淨利潤達人民幣 110 億元，股票價值接近零。並對恒安提出多項指控，包括偽造的衛生巾業務盈利能力、偽造的銀行存款，以及意圖是讓內部人員從「騙局」中獲利，最終犧牲投資者的利益。

恒安今強烈否認有關 Bonitas 所有指控。公司稱，其所有銀行結餘 (包括定期存款) 均能提供支持文件，並認為對於虛構的銀行存款餘額的指控完全不正確。

恒安認為，報告包括誤導性、具偏見、有選擇性、不準確及不完整之聲明及毫無根據之指控以及不負責任的揣測。集團相信，Bonitas 最終目的為拉低集團股價，詆毀其聲譽及希望利用股價的任何波動。

在 Bonitas 再次指責後，恒安國際表示，「本公司認為，Bonitas 在進一步報告中所謂的『反駁』，與該報告相類似，是錯誤的、未經證實的、毫無根據的和惡意的。本公司否認該報告及進一步報告內之所有指控。」