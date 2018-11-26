今年港股IPO認購最熱門的股票翻船 反倒認購冷清股強出頭

今年香港認購最熱門的 IPO 股票，普遍都跌慘了；反而是認購不熱烈的 IPO 股票，上市以來股價有出人意表的好表現。

港股今年 IPO 規模達 1 億美元以上的股票共有 36 檔，平均下跌 7.9%，從散戶認購倍數來看，前 10 檔最受歡迎的股票平均下跌 36%；而 10 檔最不受歡迎的股票，平均跌幅則僅為 4.8%。

平安醫康醫療 (1388-HK) 今年五月上市交易，獲得散戶超額認購約 654 倍，但上市以來股價已下跌 35%；生技股歌禮製藥 (1672-HK) 獲得散戶超額認購約 10 倍，目前股價較 IPO 價格下跌 44%；至於吸引了香港首富李喜誠等億萬富翁投資的美團點評 (3690-HK)，股價跌幅也有 23%。

今年 IPO 規模 1 億美元以上的股票中，以信達生物製藥的表現最好，儘管散戶認購倍數僅有 1.1 倍，但股價自上市以來卻飆漲了 38%；至於弘陽地產、正榮地產和大發地產平均認購倍數雖然僅有 0.8 倍，股價平均漲幅達 18%。

騰訊控股有限公司（Tencent Holdings Ltd.）支持的旅遊網站桐城龍榮控股有限公司（Tongcheng-Elong Holdings Ltd.）在收到個人訂單約 2.7 倍的零售訂單後，週一首次亮相，漲幅高達 10％。

今年以來香港 IPO 集資規模已達 326 億美元，是全球最熱的 IPO 市場，預估全年將有 220 家公司 IPO，集資金額將達到 2000 億到 2500 億港元。

港交所行政總裁李小加表示，受到中美貿易戰的影響，今年新股估值及交易量下滑，但預期明年港股 IPO 仍非常活躍，已有 250 家公司在排隊等候上市。