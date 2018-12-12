川普：若干涉孟晚舟案有利美中貿易協商 我願意去作

此前 12 月 1 日華為財務長孟晚舟因涉嫌違反美對伊朗貿易制裁禁令，並涉及銀行詐欺，而遭加拿大逮捕拘留，美國總統川普 (Donald Trump) 週二 (11 日) 接受外媒專訪時，首度對外表態，表示若干涉孟晚舟一案有利美中貿易協商，那麼他會願意去作。

週二 (11 日) 孟晚舟已獲得加拿大高等法院以 750 萬美元 (約合 2.3 億台幣) 金額保釋，作為保釋協議，孟晚舟必須交出護照，佩戴 GPS 電子設備，受保安人員監控，並必須待在溫哥華家中，且 2 月 6 日還需重回法院受審。

而川普在週二 (11 日) 亦於專訪中表示，若出手干涉美國司法部針對孟晚舟的行動對國家安全有利、對美中貿易協商有利，那麼他會願意在必要時候，出手干預。

川普並承認，確實美國司法部已與中國官方就孟晚舟一案交流過意見，但川普是否曾與中國國家主席習近平通過電話討論此案，川普則否認，川普說道：「中國已經有與白宮官員洽談中，但尚未與我聯繫過。」

受到華為事件影響，傳出中國與加拿大間的關係緊繃，中國積極對加國拘留孟晚舟一事提出嚴正抗議並採取相關手段因應。

週二 (11 日) 市場傳出，中國當局已拘留加拿大前外交官 Michael Kovrig，在此敏感時機出手拘留加拿大前外交官，被外界解讀可能是中國政府的報復手段之一，但目前中國並未承認拘留 Michael Kovrig 是與孟晚舟案有關。