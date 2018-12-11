ST長生確認遭強制退市 多名人員遭終身禁入市場

*ST 長生 (002680-CN) 12 月 11 日發布公告，收到《深圳證券交易所重大違法強制退市事先告知書》、中國證監會《行政處罰決定書》及《市場禁入決定書》。

*ST 長生除了確定強制下市之外，中國證監會決定對高俊芳、張晶、劉景曄、蔣強華採取終身市場禁入措施；對張友奎、趙春志、張洺豪採取 5 年市場禁入措施。

《深圳證券交易所重大違法強制退市事先告知書》指出，公司主要子公司長春長生生物科技有限責任公司因違法違規生產疫苗，被藥品監督管理部門給予吊銷藥品生產許可證、處罰沒款人民幣 91 億元等行政處罰。

《告知書》表示，上述違法行為情節惡劣，嚴重損害國家利益、社會公共利益，觸及了深交所《上市公司重大違法強制退市實施辦法》第二條、第五條規定的重大違法強制退市情形。深交所擬對公司股票實施重大違法強制退市。

《行政處罰決定書》 中，證監會決定，一、對長生生物責令改正，給予警告，並處以人民幣 60 萬元罰款；二、對高俊芳、張晶、劉景曄、蔣強華給予警告，並分別處以 30 萬元罰款；三、對張友奎、趙春志、張洺豪給予警告，並分別處以 20 萬元罰款；四、對劉良文、王祥明、徐泓、沈義、馬東光、鞠長軍、萬里明、王群、趙志偉、楊鳴雯給予警告，並分別處以 5 萬元罰款。