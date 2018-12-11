陸股量縮小漲 滬指成交金額僅人民幣854億元 上證指漲0.37%

陸股今 (11 日) 小幅高開後，全日由 5G 概念股帶動，但市場資金做多意願欠缺，滬指成交額不足人民幣 900 億元，創近 3 年新低量。

截至收盤，上證指數報 2594.09 點，漲 0.37%，深成指數報 7685.40 點，漲 0.79% ，創業板指數報 1338.08 點，漲 0.85%。滬市成交 854.04 億元，深市成交 1330.24 億元，兩市合計僅成交 2184.28 億元。

上證指數走勢

以類股來看多數收漲，通信領漲，房地產、傳媒、食品飲料漲幅居前，題材股以深圳國資改革、5G、超導、智慧財產權等漲幅較大。兩桶油改革領跌，東協自貿區、可燃冰、水泥均見跌勢。

週二 (11 日) 上午，中國國務院副總理劉鶴應約與美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)、貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 通電話，雙方就落實兩國元首會晤共識、推進下一步經貿磋商工作的時間表和路線圖交換了意見，此一消息一度讓港股和 A 股衝高。

另一方面，針對中國福州人民法院的判決，蘋果回應媒體稱，當前銷售的 iPhone 手機都預裝 iOS12 系統，不涉及兩項專利技術，所謂禁售的 iPhone 仍可以在中國市場銷售。但是有業內法律人士指出，福州中院的判決是「訴中禁令」，按照現行法規，這種訴中禁令是送達之後必須立即執行的，蘋果可以申請複議，但是複議不影響執行。

陸股山西證券策略分析師麻文宇表示，中美貿易摩擦是持久戰已經是市場的主流預期，目前並不能準確估量出它對經濟、對市場估值的最終影響程度。中美貿易摩擦因兩國在產業結構重合、國際地位爭奪等深層次上的矛盾，勢必在長期糾葛不斷，而川普政府的反覆無常更是會為其平添了更多的不確定性因素。

湘財證券認為，今日全天又是一個窄幅整理的行情，雖然沒有創昨日新低，但依舊沒有改變趨勢的任何跡象和信號，盤面如溫吞水一般，並沒有太多驚喜。