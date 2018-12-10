谷歌、臉書在澳洲地區面臨監管打擊

谷歌 (GOOGL-US) 和臉書 (FB-US) 面臨來自澳洲政府的監管打擊。澳大利亞競爭和消費者委員會 (ACCC) 在週一 (10 日) 表示，新的或現有的監管機構應調查和監控大型數位平台如何排名和顯示廣告和新聞，同時也對關鍵運算法缺乏透明度表示擔憂。

「ACCC 認為，谷歌和臉書等數位平台的強大市場地位代表了更高水平的監管和監督，」主席 Rod Sims 在一份聲明中表示。

由於政府擔心假新聞的傳播和對線上廣告的主導，兩家科技巨頭在國際上受到越來越多嚴格的審查。美國國會議員就曾譴責臉書未能在 2016 年大選期間阻止俄羅斯的政治干預，而歐洲監管機構也正在針對數位平台的廣告的監管進行研究。

澳大利亞國立大學市場營銷講師 Andrew Hughes 認為：「這表明澳洲將跟隨歐洲，針對這兩家公司在市場上的巨大影響施加某種限制。」

ACCC 表示，谷歌和臉書已成為「新聞媒體企業與受眾之間的主流管道」，導致廣告收營收減少，並可能在最終削減記者在當地揭露腐敗並要求政府、公司、權勢者和機構負責的能力。ACCC 補充道，初期將專注於資訊過濾和傳播的潛在風險，以及數位平台上的假消息。ACCC 認為，關鍵運算法缺乏透明度，難以知曉兩家科技大廠是否有偏重自身的商業利益。

作為回應，谷歌表示：「我們開發創新產品以造福消費者、企業和經濟，我們目前與澳洲各地的廣告商和出版商皆有密切合作。」

臉書對此沒有立即發表評論。

「數位平台改變了媒體內容的製作、發行和消費方式，」澳洲財政部長 Josh Frydenberg 在一份聲明中表示。「為了充分運用數位平台所帶來的機會，並為社群提供保障，合適的監管環境十分重要。」