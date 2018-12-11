今天的100美元 一年後會是多少？

今年的 100 美元，一年後價值變成多少，全看如何處理而定。如果只塞在床墊下，則明年價值肯定會低一些。

這是因為通貨膨脹的關係。當物價上漲，金錢價值便相對走低，亦即今日的 100 美元，未來購買力將低於 100 美元。

話雖如此，在短期間內，購買力當不致大幅降低。2018 年至 9 月為止，通貨膨脹為 2.28%，雖高於近幾年水準，但距 1970 年代末期與 1980 年代初期的二位數水平，仍相去甚遠。

聯準會 (Fed) 主導利率，極力讓通貨膨脹維持於接近 2% 的水平。因為太高，物價會讓民眾不堪負荷。太低，則企業難以獲利，亦難調高工資。升息可抑制通貨膨脹，因為借款會變得較貴，削弱了整體支出與物價。

自 2015 年 12 月以來，Fed 已八次小幅度升息，2018 年 12 月，可能再度升息一次。屆時，聯邦基金利率將由 3 年前的接近零水平上升至約 2.25%。

這將有助平衡其他因素，諸如貿易戰與低失業率。貿易戰推升了物價，低失業率讓民眾可支配所得增加，導致支出上升，物價上漲。升息則有助壓低物價。

那麼該如何才能讓金錢免於受到通貨膨脹的侵蝕？

將金錢由床墊下轉移至具有利息的銀行帳戶，不失為好的開始。但是以目前的利率而言，此一方式仍恐有所不足。銀行帳戶的平均利率僅 0.09%，即使最高利率也僅 2.25%，依舊低於目前的通貨膨脹率。

其他方案還包括，二年期至五年期定存，利率達 2.9% 或更高。缺點是在規定的期間內，無法動用該筆資金，若提前解約，將會受到處罰。

如何才能創造最大的增值？長期而言，股市一年的平均報酬率約達 10%。當然，明年的報酬率未必如此，而且投資股市不時也會出現虧損。然而，若不急需使用這筆錢，則投資股市可讓長期投資人極有機會獲利優於通貨膨脹。