【亞洲投顧】初步止跌，等待正式止跌訊號

◆盤勢分析

今天大盤量縮上漲，出現量縮不破低點的初步止跌訊號，明天站穩今天高點就有正式止跌訊號，目前盤勢偏弱，一樣觀察短線支撐 9632 點，沒有跌破的話，多方還會反彈，跌破的話要注意回測 9574 點缺口和 9400 點。這次大盤千點下跌和 600 點反彈，只要按照訊號操作就是有大獲利，龍哥非常早之前就規劃，大盤跌破短線支撐 10940 點，偏空操作，親帶會員實際對帳單，波段空單累積大賺 + 268 萬；然後反彈行情，親帶會員大賺將近 + 100 萬，12/3 又出現 + 50 萬的獲利。

龍哥推薦的主力股紛紛創高，大家到底有沒有獲利呢？操作不用天天換股，要有紀律；主力股，2458 義隆電，8016 矽創，8046 南電，3189 景碩，8069 元太，2345 智邦，3596 智易，5388 中磊，2368 金像電，3037 欣興。龍哥上周提醒大家，盤整之後，按照經驗會有 "大" 行情，沒有獲利的朋友，後面的行情不要再錯過了，跟上龍哥的腳步，一起佈局一起迎接行情。

這陣子主力雷達的主力股還是很強勢，例如，7/31 主力雷達就選出 4953 緯軟；8/3 就選出 2379 瑞昱和 3227 原相；8/6 就選出 2027 大成鋼；1477 聚陽，早在 8/10 雷達就選出來了；8/14 主力雷達選出 6121 新普，幾乎是起漲點！看看龍哥推薦的 6278 台表科，8046 南電，3037 欣興，5371 中光電，2458 義隆都有創高。

今天外資期貨多單減少 1442 口，自營商期貨多單增加 2049 口，外資選擇權中性偏多佈局，自營商選擇權偏空佈局，今天大盤上漲，法人空方籌碼增加，要注意盤中快速回測。

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 9777 開始偏多操作，跌破 9888 點出場；空方操作者帶量跌破 9632 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

