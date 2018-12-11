經濟放緩又如何？歐洲央行現在比聯準會還鷹派

誰能想到，今天，歐洲央行居然變得比聯準會還要鷹派：即使經濟不夠好，QE 還是要結束。

歐元區的經濟增長已經出現了放緩勢頭——11 月，歐元區製造業 PMI 終值 51.8，跌至 2016 年 8 月以來的新低；德國第三季 GDP 現 2015 年以來首次萎縮，環比下滑 0.2%；通膨前景仍然不明朗，11 月核心通膨僅 1.1%，遠不及 2% 的目標水平。

而且，在英國脫歐前景未明、法國動亂、義大利債務問題突出等一系列不確定因素的影響下，歐洲央行的鷹派行動，有可能會重挫市場。本周四（12 月 13 日），歐洲央行將公布利率決議，並公布到期債券回籠資金再投資的方案。

不過，德拉吉似乎仍然趨於認為，目前的經濟放緩有暫時性特徵。他在 11 月 26 日的講話中提到，汽車生產就已經恢復正常，而全球貿易穩定（儘管是在低水平），意味著其對經濟的拖累也是暫時性的。

德拉吉不是唯一一個忽略歐元區經濟增長放緩的高官。德國央行行長魏德曼也認為，經濟數據的波動並不能扭轉德國及歐元區經濟向好的事實。

儘管如德拉吉所言，歐洲央行仍然需要貨幣政策的刺激來保證通膨朝着目標邁進，歐洲央行首席經濟學家 Peter Praet 也強調，資產購買項目的結束並不意味著貨幣政策轉向收緊。但 QE 的結束似乎已經板上釘釘。

路透社此前援引消息稱，歐洲央行決策者正在討論 2019 年逐步退出刺激計劃的多種想法，包括推出一種新的多年期貸款，和逐步上調利率等。

從市場的行動來看，投資者漸漸認為，歐洲央行要比聯準會更加鷹派。在聯準會主席鮑威爾釋放出鴿派信號後，市場對聯準會升息的預期急轉直下，已經低於歐洲央行。

歐洲央行此前聲明不會在明年夏天之前升息。目前經濟學家預計，該行可能會在 2019 年第四季進行首次升息。

另外，現任歐洲央行行長德拉吉的任期將在明年 10 月到期。ING 分析指出，如果德拉吉的繼任者，是一個（像德國央行行長魏德曼那樣的）更加鷹派的人士，歐洲央行的貨幣政策正常化可能會迅速推進。