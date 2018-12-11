◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧12月11日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 24089 5027 479.19 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 0059 富邦金融 15205 4973 305.75 00733 富邦臺灣中小 19815 8466 234.05 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 0058 富邦發達 7429 4196 177.05 00667 元大韓國 2170 1429 151.85 00735 國泰臺韓科技 9286 6789 136.78 0051 元大中型100 10661 9500 112.22 00728 第一金工業30 11866 11423 103.88 00681R 元大美債20反1 5948 6094 97.60 00702 國泰標普低波高息 10261 11188 91.71 0054 元大台商50 9880 11124 88.82 00707R 元大S&P日圓反1 3510 4855 72.30 00729R 第一金工業30反1 2837 4098 69.23 0055 元大MSCI金融 28735 42154 68.17 00714 群益道瓊美國地產 3559 5567 63.93 0053 元大電子 4110 6488 63.35 00634R 富邦上証反1 25025 45756 54.69 00752 中信中國50 6850 12716 53.87 00691R 兆豐藍籌30反1 3068 6106 50.25 0061 元大寶滬深 184060 410116 44.88 00648R 元大S&P500反1 54718 123188 44.42 00632R 元大台灣50反1 2026506 4566649 44.38 006207 FH滬深 51308 134392 38.18 008201 BP上證50 1018 2749 37.03 00713 元大台灣高息低波 34368 101012 34.02 0052 富邦科技 3521 11500 30.62
◆台灣集中市場自營商持股比率前30名鉅亨台北資料中心
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