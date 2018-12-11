西門子與精誠簽約合作 在台推動智慧製造

資訊服務商精誠資訊 (6214-TW) 今 (11) 日宣布，與西門子簽訂合作合約，正式獲西門子授權，成全台首家可共同推廣開放式物聯網雲端作業系統 MindSphere 的合作廠商，雙方將攜手提供數位轉型服務，助力台廠落實智慧製造，並將共同推動智慧工廠、物聯網商業策略與發展。

精誠資訊表示，與西門子簽約後，將擴大 MindSphere 在台推廣的通路與能見度，透過西門子全球市場、合作夥伴生態系統與進入市場策略，精誠也將更進一步觸及工業領域客戶，並透過 MindSphere 雲端平台，擴展其現有商業解決方案、構建新應用，並整合第三方技術。

精誠資訊透過經營數據生態圈與產業鏈整合，提供資訊匯流、虛擬化、雲端服務、行動應用等 IT 相關服務，近年來因應數位化趨勢，更將觸角擴展到智慧製造發展領域，而西門子為智慧製造領導傷，此次雙方合作後，將攜手提供數位轉型服務，助力台廠落實智慧製造，並共同推動智慧工廠、物聯網商業策略與發展。

精誠資訊透露，目前已協助台灣工具機廠勝源機械，導入西門子 MindSphere 平台，透過雲端資料分析與專屬應用程式，收集工具機台的數據，了解機台刀具的耗損率與最佳維修保養時間等資訊，延伸對客戶的售後服務，是物聯網數據加值運用的成功範例。