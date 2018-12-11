無懼震盪壓力 貝萊德：明年台股仍具投資價值 看好5G族群

台股第 4 季劇烈震盪，貝萊德智庫認為，預計到明 (2019) 年第 2 季前，仍看不到台股獲利成長性，但預期台股大跌後可望出現報復性反彈，因此明年仍值得期待，看好 5G 相關產業、自駕車與雲端等各類股。

貝萊德智庫給予台股「低於大盤」(UW) 的投資評價，原因在於，從今年第 4 季一直到明年第 1 季，外資對台股從淨買超轉為淨賣超，今年以來資金已從台股淨流出 3,300 億元。

貝萊德智庫指出，台股主要靠蘋果供應鏈與非蘋手機供應鏈撐盤，但智慧型手機相關供應鏈 11 月營收衰退，削弱股價表現，此外，上週的華為財務長遭逮捕事件又引發市場新一波恐慌，種種因素都為台股後市增添不確定因素。

貝萊德今 (11) 日舉行「2019 年全球投資展望」，展望明年台股走勢，貝萊德認為，過去三個月台股遭外資大舉提款賣超，預計到明年第 2 季前，台股仍難有獲利成長，但通常大跌後也會出現報復性反彈，因此仍看好其投資價值，可用啞鈴式方式進行資產配置。

貝萊德智庫表示，美國將在明年進入周期循環末期階段，目前美國利率接近中性水平，升息周期很可能提前結束，預估聯準會明年可能升息一到二次。

展望明年投資策略，貝萊德庫認為，股票優於債券，股票相對看好美股以及包括陸股在內的新興市場股票，貝萊德智庫認為，新興市場資產的評價已下降，股價可望在跌深後出現更理想的投資報酬。

此外，貝萊德智庫認為，歐洲在政治風險、英國明年脫歐等因素衝擊下，使得歐盟到明年夏季前都沒有貨幣緊縮的空間，歐元走勢也將跟著轉弱。