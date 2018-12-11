台新銀行搶攻「靠臉理財」商機 規劃人臉辨識運用三部曲

「FinTech Taipei 2018 台北金融科技展」甫於上週六在台北世貿展覽館風光落幕，「靠臉理財」為金融科技展大亮點，其中，台新金 (2887-TW) 台新銀行率先推出「刷臉提款」服務，台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，該行已規劃人臉辨識運用三部曲，目前第一台人臉辨識 ATM 設置在該行內湖大樓，12 月中還會於內湖數位分行新增第 2 台，初期適用對象為持有台新銀行金融卡的民眾，都可以搶先體驗人臉辨識無卡提款的便利性。

包國儀表示，透過最夯的人臉辨識技術，將可提供民眾前嶄新的金融服務體驗，台新銀行已規劃掃臉金融服務三部曲，第一部曲為 ATM 刷臉取款服務，目前已陳設於該行的內湖大樓，12 月中還會於內湖數位分行新增第 2 台，初期適用對象為持有台新銀行金融卡的民眾，都可以搶先體驗人臉辨識無卡提款的便利性。第二部曲將在明年第一季，推出掃臉即可登入台新 App，不再受限手機機型功能；第三部曲也是在明年第一季，將在分行推出 VIP 人臉辨識迎賓服務。除了已確定上線的人臉辨識技術運用三部曲外，包國儀強調後續還會有更多令人期待的科技應用服務也將在明年陸續推出。



包國儀特別說明，分行 VIP 人臉辨識迎賓服務的應用，是為客戶打造的專屬個人化服務，在經過客戶同意，未來台新銀行 VIP 客戶只要進入分行大廳，透過辨識系統即可立即辨識客戶，並立即通知分行經理、所屬理財專員趨前服務。台新銀行 VIP 人臉辨識迎賓服務也將結合迎賓系統，分行櫃檯人員可在客戶抵達櫃檯時，快速提供客戶預約的金融服務項目，也可提醒該客戶專屬的活動優惠，讓客戶有賓至如歸的尊榮感受。