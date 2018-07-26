假疫苗禍首長生生物復牌再吃第八根跌停板 市值蒸發人民幣百億

中國疫苗醜聞的主角長生生物 (002680-CN) 今 (26) 日復牌後，再度毫無懸念開盤即跌停，連續吃了八根跌停板後，迄今市值已蒸發人民幣 130 億元。

長生生物遭深圳證券交易所實施其他風險警示，今日開盤股票簡稱由「長生生物」改為「ST 長生」，交易漲跌幅限制為 5%，今天開盤後報人民幣 11.16 元，跌 5.02%，已連續 8 日跌停，市值蒸發人民幣 130 億元。

ST 長生今日走勢 (圖自新浪財經)

目前長生生物除了出問題的百白破聯合疫苗、凍乾人用狂犬病疫苗產品被勒令停產，其他產品也全面自主停產，至於何時復產還不確定。目前多家基金公司紛紛下調估值, 最低來到人民幣 3.96 元，以目前被打為 ST，股價漲跌幅調整為 5% 這樣算下來，差不多還得 21 個跌停。

目前長生生物董事長高俊芳等 15 名涉案人事被刑事拘留，高俊芳兒子、集團副董事長張洺豪指出，目前公司處於停產狀態，最嚴重的情況下，該退市就退市。

這次事件中，長生生物的高階主管紛紛被採取限售處理，兩名主要股東虞臣潘和張洺豪實際質押給興業證券 (601377-CN) 的長生生物股票共計 1.78 億股，待購回金額人民幣 6.75 億元。對於興業證券來說，其「持股」比例高達 18.29%，已然超過第一大股東高俊芳的持股比例（18.1%），成為「準第一大股東」。

值得注意的是，這兩位出質人質押股票的履約保障比例分別為 277.10% 和 306.62%。以今日起日漲跌幅限制為 5% 來計算，ST 長生股價跌至 6.79 元 / 股時會觸發第二輪追保，在追加擔保之前，興業證券最多還能承受長生生物約 11 個跌停板。

這次「踩雷」長生生物的不止興業證券一家券商，同樣身為長生生物股東的曲水卓瑞創業投資合夥企業，今年 5 月底將其持有的長生生物 988.67 萬股質押給了平安證券。

有分析指出，目前基金給 ST 長生的估值大砍，按照其 2017 年每股淨資產人民幣 3.96 元的價格進行估值，加上深交所也對大股東進行限售措施，最壞的情況下，興業證券可能會損失掉本金。

不過，也有券商信用交易部資深人士看法比較樂觀，認為只要興業證券將盡可能多的股份握在自己手中，即便是長生生物未來退市，大股東無力還錢，變賣股權仍有可能收回本金。畢竟公司的土地使用權、房屋建築物及機器設備等都是可持續經營的有效資產。