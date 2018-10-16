中國海南自貿區正式確立 大幅放寬外資市場准入

中國國務院 16 日宣布，日前已批准同意設立中國 (海南) 自由貿易試驗區，印發《中國 (海南) 自由貿易試驗區總體方案》，中國預計藉此方案，將海南打造成為面向太平洋和印度洋的重要對外開放門戶，鼓勵發展國際醫療旅遊和高端醫療服務。

受消息面影響，海南自貿區概念股昨天已經走強，上證指數今天雖然下跌 0.85%，深證成指下挫 1.95%，但海南自貿概念股中，海航創新 (600555-CN) 仍漲 6.8%，天音控股升 (000829-CN)2.75%，羅牛山漲 (000735-CN)，漲勢居前。

據指出，《方案》的一大亮點在於大幅放寬外資市場准入，包含允許外商投資國內互聯網虛擬專用網業務、放寬人身險公司外資股比限制至 51% 等「五大允許」，同時有「五大取消」，取消蔬菜新品種選育和種子生產外資股比限制、取消新能源汽車製造外資准入限制等。

《方案》指出，海南自貿區將以現有試點任務為基礎，加快構建開放型經濟新體制、加快服務業創新發展、加快政府職能轉變等方面，結合海南特點，在醫療衛生、文化旅遊、生態綠色發展等方面提出特色試點內容。

《方案》提出，到 2020 年，自貿試驗區建設取得重要進展，國際開放度顯著提高，努力建成投資貿易便利、法治環境規範、金融服務完善、監管安全高效、生態環境質量一流、輻射帶動作用突出的高標準高質量自貿試驗區，為逐步探索、穩步推進海南自由貿易港建設，分步驟、分階段建立自由貿易港政策體系打好堅實基礎。

此外，方案提到，將推動貿易轉型升級。培育貿易新業態新模式，支持發展跨境電商、全球維修等業態。探索建立跨境服務貿易負面清單管理制度。支持海南享受服務外包示範城市政策，建立特色服務出口基地，為「七大支持」。