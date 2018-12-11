美中歐數據管理「三頭馬車」 將成2019年企業重要挑戰

根據諮詢公司 Control Risks 的分析，美國、歐洲和中國政府對數據的處理和管理方式截然不同，將成為企業在 2019 年必須面對的主要挑戰。

Control Risks 首席執行長 Richard Fenning 解釋，在中國，數據被視為一種除了經濟之外也帶有潛在政治意味，因此必須在國內得到保護和控制；而在歐洲，隱私至關重要，必須得到保護，這導致實施了一項名為「通用數據保護條例 (GDPR)」的新法律。

Richard Fenning 表示，與此同時，美國傳統上認為數據是商業化的東西，但在臉書 (FB-US) 和劍橋分析公司醜聞的數據洩漏後，這種看法已經成為問題。

臉書和劍橋分析醜聞讓美國也開始注意數據安全重要 （圖: AFP）

Fenning 說，「所以你會面對這些數據貿易壁壘：歐洲的 GDPR、中國追求自己雄心勃勃的遠距科技經濟戰略，而美國正在調整它認為完全開放的競爭環境，如今對部分美國科技巨頭而言突然看起來要小得多。」

Control Risks 在報告中表示，這些不同的作法意味著要在這 3 個主要經濟體內部和之間收集、存儲和傳輸數據的難度更大。報告概述了企業明年可能遇到的最大挑戰。

這家諮詢公司補充說，讓全球背景複雜化的是網路安全威脅的增加，企業必須在 3 個主要經濟體的不同監管環境中努力存活。

諮詢公司表示，除了全球數據監管不一致外，企業在 2019 年面臨的另一個主要風險是美中之間的衝突日益惡化。

目前，兩國雖已暫時達成協議，在 3 月 1 日之前暫停額外的關稅。Control Risks 預計，由於美國試圖遏制中國的崛起，來年兩者之間的對立情形將會加強。報告指出，對於企業而言，這意味著他們必須習慣的一套新的全球秩序。

Fenning 說，「在美國，有更廣泛的力量正在推動兩國間貿易平衡的基本調整。而且不只是關於鋼鐵、鋁和農產品，現在一切都與科技的整個未來有關，以及誰將會在全新一代科技驅動型經濟中擔任領頭羊。」