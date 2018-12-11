軟銀宣布：19日上市掛牌價「每股1500日圓」

即將於 12 月 19 日在東京證券交易所上市的，軟銀集團 (JP-9984) 旗下子公司「SoftBank 株式會社 (SoftBank Corp.)」 (JP-9434) 的上市掛牌價在週一 (10 日) 出爐，訂為 1500 日圓，將在東證一部上市。

孫正義 (圖片來源：AFP)

這檔股票由於公司的高知名度，以及高股利殖利率，吸引了眾多投資人的目光，申購的意願普遍很高。然而，軟銀在上週四 (6 日) 發生了大規模的行動網路系統障礙，上市後的股價表現也將是投資人的注目焦點。

軟銀集團預計釋出手中持有的約 1/3 股份，金額約 2.6 兆日圓。從新上市股的集資金額來看，將更新 80 年代後期 NTT 的 2.3 兆日圓紀錄，創下日本新上市股的最高集資記錄。單純以上市掛牌價來計算，公司市值將超過 7 兆日圓，有機會名列日本上市企業前十名。

軟銀集團 (9984-JP) 所釋出的軟銀 (9434-JP) 股票，約為 17.64 億股 (約佔其持股的 37%)。當中的 9 成將投入日本股市，以一般投資人為主。

在 12 月 7 日前所作的需求調查結果顯示，重視高投資報酬率的一般投資人對這檔股票有很大的興趣。正式上市後的股價有望看漲。12 日 11-14 日將開放投資人申購。

部分負責這檔股票的證券商業務員則擔心，「上週四 (6 日) 軟銀發生大規模系統障礙，不知道會不會有投資人因為這個壞消息而取消付款」。透露出心中的不安。

今 (11) 日軟銀集團 (9984-JP) 股價走紅，日本時間 13:35 時上漲 2.77% 股價 8,855 日圓。