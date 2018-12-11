歐股盤前─市場關注美中貿易磋商、英國脫歐協議 指數期貨漲跌互見

市場持續關注美中貿易磋商、英國脫歐協議進展；今 (11) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週二下午 3 點 24 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.02%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.65%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.01%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.98%。

週二亞股漲跌互見，截至發稿，上證綜指上漲 0.37%，深證成指上漲 0.79%；南韓 Kospi 指數下跌 0.04%，日經 225 指數下跌 0.34%；台股收漲 59.50 點，至 9707.04 點。

中國商務部發布新聞稿，稱中國國務院副總理劉鶴，週二上午與美國財政部長梅努欽、美國貿易代表賴海哲通電話，雙方針對下一步經貿磋商工作，交換意見。

美中貿易磋商可望有所進展，但多款 iPhone 手機在中國遭禁售，又給了外界「藉高通之手反擊華為事件」的聯想。

高通日前宣布，於中國法院的蘋果侵權裁決中獲勝，將禁止在中國販售多款 iPhone 手機。

2018 年以來，蘋果有 20% 左右的營收，來自中國市場，上述消息使週一蘋果股價一度震盪，但終場仍收漲 0.7%。

市場解讀，雖然「iPhone 禁售令」是利空消息，但不至於對蘋果的基本面造成衝擊。

週一美股小幅收高，科技股走揚，銀行股則受英國脫歐的不確定性影響而下跌；道瓊工業指數收漲 34.31 點 (0.14%)，至 24423.26 點；標普 500 指數收漲 4.64 點 (0.18%)，至 2637.72 點；那斯達克指數收漲 51.27 點 (0.74%)，至 7020.52 點。

英國首相梅伊延後原定今日舉行的脫歐協議國會表決，英鎊聞訊跌至 2017 年 4 月以來新低。

週一歐盟最高法院「歐洲法院」(The European Court of Justice) 裁定，英國可在未取得其他歐盟成員國同意的情況下，單方面撤回脫歐決定。

英國脫歐協議原定週二進行國會表決，由於持反對意見的百餘名議員，似未改變立場，外界研判，表決結果極可能以失敗收場；而上述裁決結果，也讓留歐派大受鼓舞。

經召開緊急會議後，梅伊政府決定，將表決時間延至聖誕節後，政府會加緊準備無協議脫歐。