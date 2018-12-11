日本三大行動電話業者 否認媒體「拒用華為」報導

根據日本 engadget 電子版的報導指出，針對「日本各大媒體在週一 (10 日) 相繼報導日本三大行動電話公司 (NTT DoCoMo、KDDI au、SoftBank) 在未來不會使用中國華為及中興通訊的 5G 產品」一事，三家業者都以「非既定事實」予以否認。

日本中央政府及自衛隊在週一 (10 日) 接受政府的採購指南，未來不得向華為及中興 (ZTE) 採購含電腦、伺服器，及通訊設備等產品。而這個採購指南並不影響民間企業的採購案。然而，日本各大媒體卻在昨 (10) 日相繼報導日本三大行動電話業者也將跟進，排除華為與中興所生產的通訊設備。

美國、澳洲、紐西蘭、英國、加拿大是情報共享聯盟「五眼聯盟 (Five Eyes)」的成員，日前接連禁止在政府採購案或 5G 行動網路使用華為的產品。而日本政府也在日前採取了動作。雖然加拿大及日本政府並未直接提及華為，但是在這個敏感時刻，很難讓人不作聯想。

而身為美國盟友的德國，則並未禁止政府採購案使用華為產品。

NTT DoCoMo 表示，「在目前這個時間點，尚未作出定論」。根據 NTT 的說法，他們的基地台與網路設備沒有使用華為與中興的產品。但是 NTT 與華為在近年的 5G 網路實驗中，有合作關係。

使用「au 」這個品牌名稱提供行動電話服務的 KDDI 也對媒體的報導作出評論表示，「事實是，尚未作出報導中所提到的決定」加以否認。KDDI 指出，在主要的通訊設備上沒有使用中國製的產品，但是在部分的週邊設備有使用華為的產品。而關於 5G 網路方面，KDDI 表示「在 5G 設備方面，還沒有決定會不會使用華為的產品」。

軟銀 孫正義 (圖片來源：AFP)

旗下擁有「SoftBank」及「Y!mobile」兩個行動電話服務的軟銀集團則說，報導內容「並非既定事實」。軟銀的通訊設備有使用華為與中興的產品，但是該公司表示「就設備所佔的比重而言，和歐洲 (易利信等) 製造的設備相比，比重是相對較低的」。軟銀也表示，「會關注日本政府的方針，並根據政府的方針，來作商討」。

日本政府在週一 (10 日) 招開的「網路安全對策推進會議」中，對政府採購案的部分 IT 設備作出了採購指南。自 2019 年 4 月 1 日開始，政府採購案中的 IT 設備，凡是涉及國防及隱私權保護，都需要先接受政府資安部門的相關建言。