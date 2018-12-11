台灣人權法治關懷協會 國際人權日正式成立

由一群關心人權議題法界人士，共同發起組成「台灣人權法治關懷協會」，選在國際人權日舉辦成立大會，前司法院長賴英照、前檢察總長顏大和以及調查局前局長王福林等法界首長出席祝賀，期許權治會在人權保障及提高民眾信賴司法的工作持續努力。

協會發言人兼執行祕書謝宜斌表示，司法議題涉及許多面向，必須要有專業背景以及多方面的討論，因此號召法界菁英，結合許多前司法官、律師及學術界法律系教授，共同組成「台灣人權法治關懷協會」。

台灣人權法治關懷協會以「人權法治關懷」為成立宗旨，希望權治會能當成人民與司法的橋樑，人權法治議題不僅限個人人權，企業、社團組織的團體人權也是人權保障範疇，企業經營者、經理人以及受雇者的權益爭取與權利保障，也是權治會工作重點項目，如企業吹哨者保護機制、證券交易法股東權益保護等等，都是權治會目前關注的司法革新議題，權治會未來每個月都將針對社會所關心的司法議題提出建言。

賴英照致詞時表示，司法問題與每個人息息相關，但往往錯綜複雜需要許多人關心凝聚共識，對權治會為維護人權法治、關心弱勢而努力表示贊同，同時期許未來協會能發揮最大的功能，促進台灣民主法治的發展。顏大和指出，權治會以關懷台灣民主法治宗旨，選在 12 月 10 號國際人權日成立極具意義，協會成員都是司法界優秀的人士，因此對於未來會務的運作有十足信心。王福林則談到，從事第一線司法調查工作開始，對於人權議題的關注始終放在第一位，人權保障不僅是國家議題，同時在社會、企業甚組織都會與人權保障發生關係，權治會的存在絕對有其必要性，對於權治會的未來發展給予高度祝福。

權治會理事成員涵蓋了學術界及實務界，包含有曾任扁案辯護律師及監委被提名人洪貴叁律師、前特偵組及金管會駐會檢察官莊正律師、曾任法官與檢察官劉邦繡律師、律師黃志文博士、以及輔大法律系張明偉教授、警專方文宗副教授、中信學院徐珮菱助理教授等法界菁英。最後謝宜斌也表示，權治會需要各界的支持才能走得更加穩健，非常歡迎社會各界人士加入。