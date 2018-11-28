科創板成A股新炒作題材 各地方政府正積極遴選規劃

A 股題材股變化不斷，近日焦點轉向科創板，多檔股票都因傳可望登上科創板，股價直線上漲，但傳言無法證實，公司最多也只能說見到相關通知。

另一方面，地方政府則是動作頻頻，自上海、安徽、江蘇、浙江之後，湖北省上市公司指導中心也在 26 日印發了《關於組織推薦 “科創板” 後備企業的通知》，要求各地迅速行動，把創新能力強、掌握核心技術的優質企業推薦到省級科創板後備企業中。

湖北省上市公司指導中心在通知中籠統地提出，擬遴選一批「科技含量高、市場潛力大、規範性強、具有一定產業規模」的科創板後備企業進行集中培育。

而上海、無錫對科創板企業的要求相對較為清晰。上海市經信委發出的《科創板優質企業信息收集表》顯示，企業要在全球或國內行業地位明顯，不限於盈利但收入具備一定規模。除主營業務、營業收入、淨利潤之外，還需填寫擬掛牌企業的研發投入占收入比、已授權專利個數和行業排名。

無錫市金融辦則要求有關單位按三個條件進行梳理：1、高新技術企業，科技含量高，有相關發明專利；2、銷售收入 1 億元以上，淨利潤為正優先；3、近 2 年來，銷售收入或淨利潤增長較快。

業內人士表示，由於科創板的上市標準尚未落地，各地自行設定的相應標準也只是參考。

除緊急徵集科創板後備企業之外，安徽省更推出《關於大力促進民營經濟發展的若干意見》，明確提出「對在科創板等境內外證券交易所首發上市的民營企業，省級財政分階段給予獎勵 200 萬元 (人民幣)」。