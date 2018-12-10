半導體大客戶急單湧入 家登載板產線全數投產 Q4業績看俏

半導體材料之保護、傳送及儲存解決方案整合服務商家登精密 (3680)，受惠於大客戶訂單湧入 2018 年 11 月合併營約 1.75 億元，較 10 月 1.41 億元成長 24%，公司也透露，目前產線全數投產，今年取自半導體的業績與獲利貢獻度可望創下歷年最佳。家登累計今年 1～11 月合併營收 13.98 億元，較去年同期 15.44 億元衰退 - 9%，係受家登子公司 - 吳江新創 10 月和 11 月營收衰退影響，但反觀半導體本業，表現亮眼，適逢半導體旺季，全球半導體景氣佳，家登本業業績持續走強，有效挹注集團營收獲利，集團年度表現值得期待。



放眼全球半導體產業，今年半導體業資本支出可望首度突破 1,000 億美元大關，而國際半導體產業協會 SEMI 台灣區總裁曹世綸表示，在全球經濟穩定的趨勢下，多元應用市場齊步發展，並帶動整體半導體產業強勁成長。



家登為光罩及晶圓傳載解決方案供應商，因應半導體各廠蓬勃需求量，家登第四季半導體大客戶訂單湧入，台南廠暨樹谷廠區產能滿載至年底，尤其受惠於兩岸晶圓代工廠投片滿載，帶動矽晶圓等先進材料需求，中國資本市場展豐厚成效，中美貿易戰家登成為中國市場需求受惠者，第四季中國客戶急單湧入，有助推動家登第四季半導體業績持續走揚。



而為維持產線供貨順暢，家登透露，自家台南廠暨樹谷廠區產能全數投產，機台稼動率達年度新高，且家登半導體本業今年度整體營運發展步步提升，有望再創新高。



家登也補充，今年 9 月中國汽車銷量 206 萬輛，出現史上最大降幅的 11.6%，和去年同期相較出現連續三個月衰退；加上中國房價高漲，直接擠壓中等收入家庭乘用車需求，隨之影響家登子公司 - 吳江新創。總營收表現雖不如預期，然吳江新創已備妥相關對策，以因應大環境的影響。



在其他營收表現上，今年度家登因樹谷廠區廠房運用規劃效益顯現，明年度可挹注近 5,000 萬元新台幣現金收入，該資金挹注有助於財務整體表現並穩固支撐家登中長期營運及策略發展。

