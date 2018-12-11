台灣主要報紙重要財經新聞 2018年12月11日

高通與蘋果長期因專利技術問題對薄公堂，週一 (10 日) 高通打贏蘋果後，大陸福州市中級人民法院裁定，蘋果侵犯了 2 項高通專利，並頒布在陸禁售部分 iPhone 型號。

台股基本面走弱，全體上市櫃公司在 10 月合併營收 3.32 兆元創歷史新高後，昨日剛公布的 11 月合併營收略降為 3.26 兆元，雖然年增仍有 4.29％，但已呈現月減 1.86％，其中油電燃氣業、航運業、水泥業等為 11 月營收表現佳前三大產業。累計前 11 月合併營收 31.93 兆元，年增則為 9.26％。

80 年歷史的日本音效和影像設備製造商先鋒（Pioneer），已同意被香港投資基金霸菱亞洲投資公司以 1020 億日圓收購，先鋒將成為霸菱亞洲掌控 100% 股權的子公司，並將於東京證交所下市。

經濟日報

回擊美國 判決高通贏得侵權官司 大陸祭 iPhone 禁售令

上市櫃 11 月營收衰退

謝宗權：2019 檢視企業好時機

工商時報

月營收創新高家數才 67 家 11 月營收差強人意

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前海基會董事長 江丙坤辭世 享壽 86 歲

聯合報

陳國榮掌納智捷 力拚止血

我獲准加入 CBPR 企業大利多

降壽險匯損 顧立雄欲言又止

蘋果日報

港商 BPEA 砸 283 億收購 80 年 Pioneer 掰了

台積電 983 億 月減 3.1%

網路家庭 雙 11 進補 月增 50%

中國時報

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自由時報

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