美調查控學名藥商壟斷300種藥價 藥廠否認

學名藥佔比較高的藥商如 Teva (TEVA-US)、Mylan (MYL-US)、和 Reddy 博士 (RDY-US) 因一項報告指控自 2016 年有操縱價格的嫌疑，使股價週一下跌。

週一收盤 Teva 股價下跌 5% 至 18.44 美元、Mylan 股價下跌 0.82% 至 30.30 美元、Reddy 股價下跌 2.57% 至 36.77 美元。

Mylan 股價趨勢圖

據了解，價格壟斷調查於 2016 年底開始。調查人員聲稱，16 家製藥公司互相勾結，以維持學名藥的高價。參與此案的美國康乃狄克州助理檢察長兼反托拉斯調查員 Joseph Nielsen 於華盛頓郵報上表示，多達 300 種學名藥受波及。

目前有近 47 個州參與了這起學名藥訴訟。原告聲稱患者和納稅人支付了高於原本的價格，但是學名藥公司否認。

Mylan 在一份申明中表示，「我們已經要求各個檢察長與我們分享他們認為支持這些新指控的訊息，而到目前為止，他們還沒有這樣做」。Mylan 之前因其過敏注射劑 EpiPen 價格也遭受了負面新聞。

在一個案例中，Mylan 和 Sun 銷售的用於緩解哮喘症狀、幾十年前開發的藥物 albuterol 價格從每顆價格 0.13 美元上漲到超過 4.70 美元，漲幅超過 3400%。這個案例已被記錄在包括 Kroger (KR-US) 零售商提出的訴訟中。

據調查人員稱，儘管對所謂的多收費用的準確估計尚未公布，但就 2017 年學名藥的 1040 億美元銷售額而言，一小部分的超額費用就相當於數十億美元的成本增加。

調查人員表示，他們收集的大量文件，其中大部分目前無法公開，使大眾無法取得。但預計將在未來幾個月內公布新的細節並增加更多的被告，這將給企業高層們帶來更大的壓力來考慮和解。

一家公司的 2 名前高層，Heritage Pharmaceuticals，已承認聯邦刑事指控，並與司法部合作處理平行的刑事案件。司法部發言人拒絕發表評論。

共同撰寫 1984 年 FDA 對於學名藥法律，美國前加州民主黨議員 Henry Waxman 提道，「學名藥的整體理念就是使民眾獲得更低的價格，所以這特別具有諷刺意味」。

根據行業貿易組織 AAM 的統計，學名藥佔美國處方藥的 90%，但僅佔成本的 23%。根據美國政府的一項研究，在 Medicare 處方藥計劃中，2010 年至 2015 年期間，舊學名藥的價格也因為競爭而下降了 14%。

然而，目前有關單位表示，他們記錄的價格漲幅高達 2000%。在整個 2013 年和 2014 年間，飆升的學名藥價格在藥店門市以及州和聯邦立法委員中引起了恐慌。

獨立藥劑師表示，他們對於操縱價格的指控感到沮喪。美國德克薩斯州吉丁斯市 Pieratt 藥房老闆 JD Fain 表示，很久以前就有的舊藥，突然間價格上漲了好幾倍，連他們都不清楚具體原因。