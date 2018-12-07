生華科新藥領域告捷 癌末病人存活超過1年機率達64%

生華科 (6492-TW) 今 (7) 日宣布，開發中新藥 CX-4945 於臨床進展有重大突破，CX-4945 合併化療藥物治療可以讓癌末病人存活超過一年的機率達 64%，更有病患存活超過 3 年，未來將規劃臨床和免疫治療藥物併用，積極搶進免疫療法市場。

生華科新藥 CX-4945 是新藥市場首見的小分子藥物，根據一期臨床初步分析結果，不論是無惡化存活期或整體存活期的患者，存活率都明顯優於標準療法 50% 以上。且有些病人在離開臨床試驗沒有給藥的情況下還是延續超過一年的生命，足見 CX-4945 具免疫藥物特性。

生華科總經理宋台生博士指出，免疫療法是癌症治療最新的開發領域，但也只不是所有的免疫治療都有效，若未來生華科的 CX-4945 有機會和免疫治療藥物併用，將能夠增強目前無療效病人對免疫治療藥物的敏感性，提升臨床療效、擴大適用的族群。

生華科另一項新藥 CX-5461 同樣是市場首見，以 DNA 損傷修復為主，搭配 BRCA1/2 基因突變或 HRD 的病人，達到抗癌的目的。為了加速開發取得藥證，臨床設計先以做為第一代 DDR 藥物 PARP 抑制劑的救援藥物為目標，若取得前一線的治療市場商機，未來估計高達 200 億美元的市場。