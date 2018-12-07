瞄準英國市場 媒體稱華為同意當地5G技術要求

據英國《金融時報》報導， 本周，華為高管與英國政府通訊總部（GCHQ）國家網路安全中心（NCSC）的高級官員舉行了會晤，在會議上，華為已同意滿足英國安全官員提出的一系列技術要求，以避免被英國的 5G 電信網路拒之門外。

中國的電信巨頭華為一直被視為 5G 網路領跑企業，但其 5G 技術走出國門之路重重受阻。

美國最早先因擔憂國家安全為由禁止華為 5G 設備，還以安全考量為由要求其他國家在 5G 技術上排除華為。今年 8 月和 11 月，澳洲和新西蘭又以國家安全風險為由禁止了國內電信營運商使用華為 5G 技術設備。

在美國代表團上月訪歐之時，也對歐洲各國進行了遊說。英國《金融時報》此前引述官員表示，美方傳遞的明確資訊是，英國作為美國的關鍵盟友，必須在線上通信領域保障各自電信網路和供應鏈的安全。

由此，英國政府對華為的態度也變得越來越謹慎。據上述媒體，英國方面則表示，完全禁止華為向英國供應商提供 5G 設備或將其從現有電信網路中移除的可能性不大，但政府發出的資訊已經很明確了。

在華為之前，美國瞄準的上一個目標是中國通信設備上市公司中興通訊。

此前，中興通訊因美國出口禁令而遭遇慘痛損失。新華社報導曾提及，4 月 16 日美方對中興發出禁令，隨後中美進行多輪磋商，到了 6 月 7 日美國商務部宣布與中興通訊達成和解協議。

新華社報導提到，根據協議，中興公司支付 10 億美元罰款，另外準備 4 億美元交由第三方保管，然後美國商務部才會將中興公司從禁令名單中撤除。

7 月 12 日，中國商務部官網發消息稱，美國商務部表示，美國已經與中國中興公司簽署協議，取消禁止美國供應商與中興進行商業往來的禁令，中興公司將能夠恢復營運，禁令將在中興向美國支付 4 億保證金之後解除。