英國首相確認推遲脫歐協議投票 英鎊創21個月新低

歐盟法院裁定英國可以單邊撤回退歐決定，給了英國人「反悔」的機會。英國政府取消脫歐協議投票，投資者擔心無序硬脫歐風險，英國股匯齊跌，債券價格反彈。

當地時間 10 日周一下午，英國首相特蕾莎 · 梅向下議會議員發布聲明，確認政府推遲原定 12 月 11 日的脫歐協議投票。雖然脫歐協議得到普遍支持，但北愛爾蘭後備計劃（backstop plan）的問題仍是擔憂，她將與其他歐盟國家重新協商協議。在得到歐盟對後備計劃的確認後，會再次將法案交至議會。

梅表示，延長過渡期意味著將會向歐盟支付更多資金。她不能確認與歐盟的討論將會持續多久。希望能儘可能快地得到歐盟有關後備協議方面的保證。

歐洲理事會主席 Tusk 後發推稱，將於 12 月 13 日周四進行脫歐峰會。歐盟不會就後備計劃重新談判，但準備討論如何幫助英國投票批准協議。鑒於所剩時間不多，也會討論對無協議脫歐的準備情況。

所謂後備計劃是指，根據脫歐協議，如果過渡期內英國和歐盟未談妥貿易安排，過渡期結束時，為確保北愛爾蘭和愛爾蘭之間不出現硬邊界，北愛爾蘭地區將仍受歐盟貿易規則制約。批評者擔憂，這一安排不設截止期，將為英國帶來滯留歐盟的風險。

梅確認推遲脫歐投票後，英鎊兌美元跌幅迅速擴大，跌破 1.2600，截至更新，一度跌破 1.2510，創去年 4 月上旬以來新低，日內跌幅一度超過 1.6%。

英鎊對歐元匯率同樣大跌。歐元兌英鎊一度漲至 0.90875，創今年 8 月以來新高，日內漲幅曾達 1.5%。

英國富時 100 指數收跌 0.83%，報 6721.54 點。

基準 10 年期英國公債殖利率一度跌破 1.7%，刷新日低，日內跌約 10 個基點。 英國 30 年期公債殖利率下跌 13 個基點，報 1.693，勢創 2016 年 8 月以來最大單日跌幅。 英國 2 年期公債殖利率下跌 6.5 個基點，報 0.672%，勢創今年 6 月中旬以來新低。

梅表示，對沒有後備計劃就沒有脫歐協議。愛爾蘭邊境面臨的挑戰必須通過實際方法來解決。英國議會必須聽取北愛爾蘭的聲音。她說，歐盟對擔保協議感到不適。毫無疑問，這份脫歐協議是合適的。

梅稱，她投票支持留在歐盟，但她的職責是尊重脫歐公投的結果。不清楚下議院是否願意脫歐。如果雙方都不退讓，就無法成功脫歐。那些主張二次公投的議員必須明白，這一風險將令英國分裂。政府將加快無協議脫歐的準備工作。她指出，2019 年 1 月 21 日是脫歐法案的截止期。

梅還警告，如果第二次公投在脫歐問題上產生不同結果，就會有人呼籲舉行第三次公投，並稱，她不認為將脫歐法案投票推遲至 2019 年 3 月份是正確的。

瑞銀的英國宏觀利率負責人 John Wraith 評論稱，市場的避險意願非常強烈，認為推遲投票凸顯梅可能無法得到更好的協議，「顯然相信她不會從歐盟得到任何實質性東西來扭轉這種規模的反對意見，所以即使投票被推遲，它也會以同樣的方式結束–政府慘敗，以及英國退歐協議的終結–但現在更接近懸崖邊緣的日期了。」

一波三折 英國重又面臨硬脫歐威脅

在梅確認推遲投票前，歐盟法院裁定英國可單邊撤回退歐決定，北京時間周一晚間，就有多家媒體傳出脫歐協議投票恐將推遲的消息。

據路透社援引《太陽報》政治板塊主編 Tom Newton Dunn 稱，英國首相特蕾莎梅已經召集了高級助手的會議，很快將作出是否推遲脫歐投票的決定。另據 Bussiness Insider 報導稱，英國首相將於未來 30 分鐘內會見內閣大臣，將告知是否推遲脫歐協議投票。另有英國電訊報編輯稱，內閣大臣們認為首相將推遲脫歐協議投票。

消息過後，英鎊 / 美元短線走低 10 多個點，跌破 1.2700 關口，報 1.2696。後有英國首相發言人表示，英國議會就脫歐協議的投票仍將在周二推進。其還表示，「重啟脫歐協議談判存在重大風險，當前的協議就是最好的、最合適的協議。首相有信心贏得脫歐協議投票。」

不過，首相發言人這番言論「穩定軍心」的言論似乎並未起多大效果。英鎊兌美元僅短暫收復 1.27 關口，短線震盪後繼續下探。

此後，歐盟發言人稱，不會重新談判脫歐協議，當前協議是最好的、也是最有可能的協議；歐盟為所有可能的脫歐情境做好了準備。

消息過後，英鎊重啟跌幅，英鎊兌歐元跌幅擴大至 0.6%，報 0.9005，為三個月新低；英鎊兌美元跌 0.4%，觸及日低 1.2675。英國公債殖利率急跌。英國 5 年期公債殖利率跌至 2018 年 1 月以來新低，報 0.831%，日內跌 5 個基點。英國 10 年期公債殖利率跌至 2018 年 8 月以來新低，報 1.224%，日內跌 5 個基點。英國 30 年期公債殖利率跌至 9 月 4 日以來新低，報 1.762%，日內跌 6 個基點。

此後，多家媒體繼續報導稱，脫歐協議投票被推遲。比如，有英國金融時報報導援引接近英國內閣的官員稱，脫歐協議投票被推遲。BBC 也援引兩名英國內閣消息稱，投票正在被推遲。彭博社也表示，英國首相據稱將推遲原定於周二傍晚舉行的脫歐協議投票。

上述消息傳出後，英鎊聞訊重拾跌幅，兌美元跌幅擴大，日內最深跌至 1.2652，跌逾 0.55%，為 2017 年 6 月來新低。

英鎊兌美元跌至一年半低位，英國富時 100 指數漲幅擴大至 0.3%。

歐盟法院裁定英國可單邊撤回退歐決定 二次公投希望驟增？

上周末，梅與歐洲理事會主席圖斯克、歐盟委員會主席容克、德國總理默克爾、荷蘭首相和愛爾蘭總理進行了通話。次日歐盟法院裁定，英國可以單邊撤回退歐決定。這正好發生在脫歐協議投票的前一天。

歐盟法院周一表示，英國政府可在不徵求其他歐盟成員國意見的情況下，單方面撤銷退出歐盟的決定。在 3 月 29 日正式脫離歐盟之前，英國可以隨時撤銷《里斯本條約》第 50 條（即啟動該國脫離歐盟的條款）。

這一裁決與歐盟法院法律顧問上周發表的意見一致。12 月 4 日，歐盟最高法院的法律顧問的諮詢意見建議，在不附加任何條件的情況下，可以逆轉整個「退歐」的過程。

這也增加了反對「退歐」的陣營的希望，讓二次公投成為可能，以阻止英國按計劃於 2019 年 3 月 29 日的退歐決定。

2016 年 6 月，英國舉行歷史性的退歐公投，退歐派勝出，英國就此成為第一個終止歐盟會員國地位的國家。英國退歐的唯一合法途徑是啟動 2009 年簽署的《里斯本條約》第 50 條。根據《里斯本條約》第 50 條的規定，英國必須在兩年內與歐盟談妥退出條件與未來雙邊關係，這也意味著英國將在 2019 年 4 月前脫離歐盟。

而協商過程卻異常艱難，令市場擔心兩年時間雙方很難談攏。在與歐盟漫長的談判中，英國面臨着方方面面的困難，包括英國必須與其他歐盟會員國協商關稅、經貿、移民等事項，決定退出條件以及英國與歐盟未來的關係。