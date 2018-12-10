傳梅伊開會研商是否延後脫歐表決 英鎊貶至一年半新低

外媒報導稱，英國首相梅伊今 (10) 日召開緊急會議，商討是否延後原訂明天登場的脫歐協議表決；受此消息影響，英鎊應聲重貶至 1 年半新低。

台北時間週一晚間 8 點 30 分，Investing.com 報價顯示，英鎊兌美元下跌 0.71%，至 1.2662；此一水平，為 2017 年 6 月以來低點。

英鎊兌美元下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

數小時前，歐盟最高法院「歐洲法院」(The European Court of Justice) 裁定，英國可在未取得其他歐盟成員國同意的情況下，單方面撤回脫歐決定。

英國脫歐協議預計週二進行國會表決，由於持反對意見的百餘名議員，似未改變立場，外界研判，表決結果極可能以失敗收場；而上述裁決結果，也讓留歐派大受鼓舞。

CNBC 引述《太陽報》政治新聞編輯 Tom Newton Dunn 的推特內容，稱梅伊正在召開緊急會議，很快就會做出是否延後脫歐協議表決的決定。

報導亦引述 BBC 政治新聞編輯 Laura Kuenssberg 的推特發文，指不具名消息來源透露，脫歐協議表決可能會延後。

然而，英國首相發言人仍表示，週二將按原定計畫，進行脫歐協議表決。

英國預計於 2019 年 3 月 29 日脫歐，梅伊已和 27 個歐盟成員國，針對脫歐協議、英歐未來關係，取得共識。

不過，這份脫歐協議，仍面臨國會闖關成功與否的不確定性。