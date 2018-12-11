美元指數重新站上97 人民幣中間價報6.8996下調303點

新浪財經訊 12 月 11 日，美元指數重新站上 97 關口，人民幣中間價報 6.8996，下調 303 點，上一交易日中間價報 6.8693，在岸人民幣上一交易日收報 6.9135。

“脫歐 “變” 拖歐“ 英鎊大幅下挫

面對英國脫歐協議可能在議會投票中遭遇慘敗的可能性，英國首相特雷莎 · 梅向下議院宣布，她將推遲投票，並返回布魯塞爾尋求歐盟領導人的 “保證”。她的措辭暗示她並不預期協議內容會出現實質改變。這或許預示著梅姨在 1 月下旬可能會帶著幾乎同樣的協議內容來交付議會表決，並指望市場遇挫和可怕的無協議脫歐的準備來說服國會議員支持她。但是議會的計票情況可能不會改變，預計只有大選才能帶來變化。

梅姨指出，政府將加強準備工作，以防英國在 3 月 29 日崩潰式脫歐，目前距離脫歐時間只剩 16 週。她利用無協議脫歐的威脅作為一種武器，來試圖讓保守黨內的反對派就範，但這對於商業界來說是最糟糕的情形。這是一場高賭注的賭博。由於市場認為英國無協議脫歐的風險增加，英鎊觸及 2017 年 4 月以來最低點。

市場降低美聯儲加息預期

美聯儲明年繼續升息的計劃於當地時間週一在華爾街遭遇更多質疑，期貨交易商押注美聯儲將暫停升息，另有一家大銀行部分收回鷹派的預測。

報導指出，儘管通脹仍維持在目標水準，美國中央銀行下週仍將提高利率，以滿足就業市場和經濟增長的預期。然而，金融市場動蕩的兩個月以及海外經濟放緩的跡象，讓人懷疑美聯儲能否實現其官員預測的 2019 年加息三次。

報導稱，金融環境的急劇收緊令高盛首席經濟學家相信，美聯儲現在更有可能在 3 月份暫停加息，之後在 2019 年晚些時候再加息三次。高盛此前預計美聯儲明年將加息四次，遠高於金融市場的預期。