別只盯著市值 微軟和蘋果還可以從這些角度來對比

截至美股上周五收盤，微軟的市值為 8046 億美元，略高於蘋果的 7995 億美元，微軟再次成為市值最大的科技公司。

不過，市值可能也只是觀察上市公司的其中一個角度。美國資訊網站 Axios 就表示，就企業價值而言，最全面的衡量標準或許不是市值，而是企業價值。如果以當前的市場價格收購包括債務在內的整個公司，那麼微軟的企業價值為 7600 億美元，蘋果的企業價值則為 8630 億美元。

從最近一個財政年度來對比，蘋果在多個財務數據方面都領先於微軟：

微軟的銷售額為 1100 億美元，蘋果為 2660 億美元；

微軟總收入為 710 億美元，蘋果為 1020 億美元；

微軟凈收入為 170 億美元，蘋果為 600 億美元。

當然，兩家公司的員工數量大致相同，微軟為 13.1 萬人，蘋果為 13.2 萬人。

微軟的大部分業務都是以經常性收入的形式獲得的，例如如果一家公司去年購買了 Office 365 的授權，它很可能明年也會繼續購買。而對於蘋果的產品而言，情況正好相反，用戶的購買頻率可能稍低。如果今年剛買了一部新的 iPhone，明年可能就不想再買一部了。經常性收入的價值高於實物產品的銷售，因此微軟市值高於蘋果也是說得通的。

Axios 表示，預計微軟未來幾年的增長速度也將超過蘋果。蘋果作為一家每年賺取數百億美元備受推崇的科技硬體公司，毫無疑問有其價值。但股市通常更喜歡看到增長，這也解釋了微軟在近段時間科技股崩潰潮中，為何股價依然能保持相對堅挺。

此外，微軟的市值還通過了一系列重大收購得到支撐，包括以 245 億美元收購領英（LinkedIn）、90 億美元收購 Skype、75 億美元收購 GitHub 和 72 億美元收購諾基亞。

相反，蘋果的收購熱情則要低得多，它最近唯一一筆重大收購是 Beats，價值 30 億美元。Axios 認為，到目前為止，蘋果真正最重要的一筆收購，是在 1996 年以相對微不足道的 4 億美元收購 NeXt，這次收購也從某種意義上「收購」了史蒂夫 · 喬布斯，因為後者是 NeXT 的創辦人及首席執行官。

值得留意的是，蘋果的市值突破兆美元大關，僅僅發生在兩個月之前，當時它的市值比現在要高 3000 億美元。股票市場的波動性總是存在的，市值並不是評判一個公司好壞的唯一標準。