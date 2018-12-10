深圳廠商聲援華為：員工買蘋果手機將處罰

最近華為事件震動全球市場，如今國內的廠商發聲支援華為的行為，又引起廣泛關注。

今日午間，位於深圳的夢派科技官網發布題為《關於聲援華為的通知》公告，公告表示，公司所有相關產品設計，優先使用華為海思的晶片方案；若員工個人購買華為和中興手機，公司給予市場價格 15% 的補貼。

通知還稱，若員工購買蘋果手機，公司將按照市場價格給予 100% 的處罰，公司辦公設備、連同員工購車均停止採購美國品牌；但員工或代理商若取得出口美國訂單，將給予雙倍獎勵等。公告有效期為 3 年。

這也意味著，在中國需求疲軟的蘋果，又「躺槍」了。

中國消費者對蘋果產品的需求本就在迅速降溫，引得蘋果甚至通過實施一系列力度非常大的營銷優惠以意圖提振銷量。高盛還發布報告警告稱，蘋果的上行潛力主要依賴中國消費者對大屏手機的需求，若消費者需求持續疲軟，並影響到高端市場，蘋果第四季業績優於預期的潛力可能下降。

此外，一份網傳的陝西利安發展集團發布的通知稱，集團所有數據中心業務新增設備（包括升級更新），除不可替代設備外只允許採購華為產品；集團中層以上管理人員必須使用華為終端，普通員工用華為至補貼 20%；集團所有技術人員軟硬體開發全面使用華為產品。

另有成都軟易達資訊技術有限公司也發布了支持全面使用華為產品的通知，稱公司所有相關設備只允許採購華為產品；公司已有軟體應用系統全面搬遷至華為雲；公司所有項目，所有技術人員全面使用華為軟體開發雲；員工個人購買華為產品，公司給子發票票面價 15% 的補貼。