美股盤中─銀行股重挫 道瓊大跌逾500點

美國股市週一中場再度重挫，道瓊大跌逾 500 點，盤中走勢震盪。銀行股與蘋果帶動跌勢。擔憂美國與中國貿易戰加劇，導致股市走勢波動。

台北時間 00:39

道瓊工業平均指數下跌 350.92 點或 1.44% 至 24038.03。

Nasdaq 指數下跌 33.16 點或 0.48% 至 6936.09。

S&P 500 指數下跌 32.05 點或 1.22% 至 2601.03。

S&P 500 的銀行股指數下跌 2.8%，可能連續五天收低。摩根大通，高盛，花旗股價均至少下跌 2.4%。

蘋果股價下跌 1.2%，一家中國法院裁決高通控告蘋果案，高通勝訴。目前，尚不明了該裁決對蘋果在中國銷售的影響。高通說，該禁令將禁止蘋果 iPhone 在中國進口與銷售。但蘋果說，只會影響搭載較舊式作業系統的 iPhone。

週日，中國召見美國駐北京大使，抗議拘留華為財務長孟晚舟。中國外交部副部長稱，逮捕孟晚舟是 "極為惡劣的行為。"

逮捕孟晚舟的消息於上週爆發，報導指出可能與違反美國制裁有關。此一案件可能影響中美達成永久性貿易協定。

上週，美國股市波動震盪。道瓊，S&P 500 與 Nasdaq 均創下自 3 月以來最大單週跌幅，跌幅均逾 4%。中美貿易戰擔憂持續，及預期經濟減緩，使得華爾街受到壓力。

分析師說，若股市再出現更大的跌勢，將證實股市已開始回檔修正，終將進入空頭市場。

12 月 1 日，川普與習近平同意貿易休兵 90 天。兩位領導人都同意不再對對方商品加徵關稅。但休兵何時開始，則並不明朗。

美國官員傳達的訊息亦錯綜。國家經濟顧問 Kudlow 上週五告訴 CNBC 說，若協商有進展，川普可能延長 90 天的寬限期，但永久協定恐無法達成。該日稍後，貿易顧問 Navarro 告訴 CNBC 說，若 90 天過後，永久協定無法達成，川普將對中國商品加徵關稅。

美國貿易代表 Lighthizer 於週日警告，他認為 3 月 1 日 -- 貿易休兵結束之日 -- 是嚴重的期限。若協定無法達成，美國將對中國商品加徵關稅。

此外，上週，美國 3 年期債券殖利率高過 5 年期債券殖利率。此一殖利率反轉引發了經濟衰退的擔憂。但許多交易員相信，要到 2 年期債券殖利率高於 10 年期債券殖利率，才算正式殖利率反轉，目前尚未發生。