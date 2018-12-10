櫻花建預計明年推案金額逾53億元 將以台中為主

台灣中部建商櫻花建設 (2539-TW) 目前手中土地庫存達 13 筆，推案金額可望達 183 億元，公司預估 2019 年推案量將超過 53 億元，櫻花建設總經理陳世英指出，未來有機會，也不排除向高雄市開發建案。

櫻花建今 (10) 日參加交易所業績發表會，陳世英指出，櫻花建已有 30 多年歷史，目前庫存土地 13 筆，累計可推案總銷 183 億元，足以支撐未來 2-3 年的推案，現階段房市以剛性需求為主，並以低總價的產品去化速度較快，公司原本即鎖定房市首購族推案。

而目前，台中 1 字頭房價是靠近五期台中港及太平區廍子及高鐵特區，櫻花建設在這些區域有很多推案，將設計符合消費者負擔的住宅產品。

櫻花建 2019 年建案新推案量將超過 53 億元，包括總銷約 18.9 億元的台中市南區下橋子頭段三期案，及總銷約 6 億元的台中市烏日區新榮和段案，有包括總銷約 16.7 億元的台中市太平區育賢段三期案；另外，總銷約 6.6 億新北市三峽區中園段三期案、總銷 4.9 億元新竹市北區金雅段案。

櫻花建今年銷售可入帳的個案包括總銷 15.5 億元的櫻花沐然已銷售 93%，今年 5 月拿到使用執照；總銷 13.8 億元的櫻花濱城銷售率 95%，今年 8 月已拿使用執照；總銷 13.7 億元的活力水岸，銷售率 68%，今年 10 月拿到使照。

此外，櫻花沐然去年已開始認列入帳，櫻花濱城 10 月起開始交屋，活力水岸則在 12 月起開始交屋。

櫻花建最新財報，營收 16.28 億元，毛利率 23.08%，稅後純益 1.13 億元，每股純益為 0.28 元。