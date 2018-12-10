筆電代工廠公布營收 廣達、和碩持穩 和碩創歷史第三高

筆電代工廠廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 與和碩 (4938-TW) 等陸續公佈 11 月營收，其中廣達與和碩營收表現持穩，和碩更是在蘋果手機出貨帶動下，創下歷史第三高，緯創則微幅下跌。

廣達 11 營收達 1108.2 億元，月增 7.4%、年增 17%。廣達表示，NB 出貨 320 萬台，與上個月持平，不過由於高單價機種出貨較多，對營收有一定的幫助，而也因蘋果穿戴新品銷售符預期，對廣達營收也有幫助。

和碩 11 月營收達 1742.28 億元，月減 6.3%，年增 43%，為單月歷史第三高。和碩指出，各產品線出貨皆有提升，其中在蘋果產品方面，由於新舊機種的出貨仍相當有力道，也挹注營收表現，和碩表示，目前公司還在努力，第四季的表現不會與外界預期落差太大。

緯創 11 月營收來到 1742.28 億，月減 15.95%，年減 13.58%，緯創說明，因為主要拉貨旺季落在 9 月以及 10 月，因此 11 月 NB、伺服器以及電視出貨皆下降，而提到遷廠印度的問題，緯創則聲明，印度廠是做售後服務為主，若未來有新的產線移入，只能代表是印度廠的擴大與延伸，並不是遷廠的狀況。

仁寶 (2324-TW) 與英業達 (2356-TW) 日前也公布營收，仁寶 11 月營收為 954.51 億元，月減 3.7%，年增 1.7%，與上月狀況持平；英業達則受到淡季影響，11 月營收為 408.6 億元，月減 11.57%，年減 9.28%。