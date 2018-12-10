美食-KY 11月營收年減5.6% 中國同店營收逐步回溫

美食 - KY(2723)11 月營收 18.63 億元，月減 5.12%，年減 5.56%；累計 1-11 月營收 220.86 億元，年增 5.8%。美食 - KY 表示，今年 8、9 月份因中國外部因素影響，營收衰退較明顯；但 10、11 月的銷售，較去年同期的衰退已經明顯改善，營收表現逐步踏上正軌。 在美國市場，美食 - KY 表示，目前北加州、南加州、德州、華盛頓州都有新門店在準備，預計年底前還會開出至少 4 間門市，店數上看 55 間，持續推升美國的營業規模。同時，美國 85℃也在 11 月首度推出會員 APP，而中國 85℃早在 2015 年便推出會員機制，至今累積數百萬名會員，台灣 85℃去年推出的 APP 目前也已經有數十萬用戶；除了培養客戶忠誠度，未來更能開發行動預購等功能，優化消費體驗，同時提升門市生產力，有助美國中長期營運。



在中國市場，美食 - KY 則提到，儘管 10、11 兩個月的同店營收仍較去年衰退，但已明顯較 8、9 月為優，業績逐步恢復軌道。看準氣溫逐漸下探，85℃也在 11 月推出兩款全新的冬季飲品，預期將能推升冬日旺季的飲料銷售。