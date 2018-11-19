美食-KY略下修全年中國總店數 明年開店計畫可能暫採保守態度

餐飲集團美食 - KY(2723-TW)(85 度 C) 近日透露，在中國至年底的總店數較原先預期下修，法人預期，明年 85 度 C 在中國展店數可能僅 20-30 家，低於過去每年的開店水準，不過，由於政治事件造成的利空正逐步淡化，11 月中旬以來，股價已站穩 200 元關卡附近。

美食最新消息是略下修中國今年總店數至 610-620 家，低於原預估的 620 家，法人預期，明年 85 度 C 在中國展店數可能僅 20-30 家，不過，因 85 度 C 是中國第四大連鎖麵包咖啡餐廳，且營運一向穩健，未來每年展店數仍可望回到全年淨增 40-50 家水準。

法人看好，85 度 C 品牌價值高、產品創新能力強，加上管理能力優越，在門市改裝成功迎合年輕客群喜好下，政治事件造成的利空將逐步淡化。

另一方面，在成長強勁的美國，85 度 C 前 10 月總店數已來到 51 家，預計年底可達 55 家，隨著北加州中央工廠預計明年第 2 季投產，成長力度無虞。

惟須留意的是，本季起美食開始認列北加州中央工廠的折舊等費用，預期每季度折舊 500 萬美元 (約新台幣 1.5 億元)，恐將使本季和明年第 1 季的營益率略下滑。