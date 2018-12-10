雙11買氣驚人 三大網購平台營收均創單月歷史新高

富邦媒 (8454-TW) 今 (10) 日公布 11 月合併營收 47.6 億元，月增 39.51%、年增 30.7%，網家 (8044-TW) 為 42.73 億元，月增 50.27%、年增 31.56%，均創單月新高，同時，創業家 (8477-TW) 日前已公布 11 月營收也創單月新高來到 5.21 億元，月增 32.31%、年增 19.19%，顯示雙 11 檔期買氣驚人。

富邦媒前 11 月合併營收 377.97 億元，年增 27.1%，而網家為 313.66 億元，年增 17.8%，均已超越去年全年營收。

網家表示，11 月行動端業績大幅躍進，較去年同期強勁成長達 82%，而年度強檔雙十一活動主要成長動能來自日用品、通訊和數位三大類別，其中，手機於雙十一活動當日創造超過億元的業績。

展望 12 月，富邦媒表示，12 月迎來雙 12、聖誕節和尾牙送禮旺季，樂觀看待將再推升全年營收高峰。

momo 購物網將自 12 月 11 日至 14 日舉辦《雙 12 年終盛典》，富邦媒強調規模更甚雙 11，其中，「明星推薦送 2% 紅利金」的直播活動，於直播時段購買明星推薦商品，可參加登記 2% 紅利金回饋。

而 momo 電視購物 (2 台) 將在雙 12 當日晚上 9 點至 10 點舉辦晚會，結合電視購物 LIVE、網路購物和 APP 和社群同步直播的跨螢串聯模式，規模比照三金年度頒獎典禮盛況，頒發年度 10 大品牌商品。

而網家已於 12 月陸續啟動線上資訊展、雙 12、尾牙採買和聖誕跨年等檔期活動，目前「1212 歲末盛典」活動已開跑，樂觀看 12 月營收動能續強。

富邦媒近期股價走勢圖。