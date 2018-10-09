美吉吉-KYQ3營收小幅回溫 加速中國佈局拚增自有品牌比重

塑膠地板製造業大廠美吉吉 - KY(8466)9 月營收 2.45 億元，月增 1.1%，年減 22.57%；而隨著歐洲地區主要客戶已陸續回復正常出貨表現，累計第三季營收 7.3 億元，較上季成長 5.7%，較去年同期則衰退逾兩成；累計 1-9 月營收 21.53 億元，年減 22.88%。美吉吉 - KY 表示，今年第三季受惠歐洲地區主要客戶已逐步恢復備貨力道，帶動歐洲地區銷售成長成長，另一方面，近年積極擴大自有品牌業務營收比重，隨著兩岸地區對於環保建材意識提升，消費者對於 LVT(Luxury Vinyl Tile) 石塑地板接受度打開，第三季獲中國開封來旺達酒店的專利鎖扣 LVT 地板出貨完工認列，挹注旗下美吉吉、普隆兩大自有品牌銷售表現暢旺，帶動自有品牌營收比重增加，隨著美吉吉、普隆兩大自有品牌市場占有率持續提高，以及外銷代工訂單回穩等，有助於整體產能稼動率穩步回升。



美吉吉 - KY 指出，中國地區自有品牌銷售策略，鎖定工程通路、經銷通路及異業結盟合作擴大銷售表現，已於中國西安、瀋陽等地區保持高市占率之表現，為取得西北、東北等地區新一波銷售契機，除已於瀋陽地區設立經銷據點兼發貨倉庫，有助於創造自有品牌於東北地區現貨市場銷售條件；此外，亦於 9 月宣布美吉吉西安地區子公司正式開幕，未來將深化包含陝西、寧夏、甘肅、青海及新疆等西北地區銷售，進一步完善集團於中國銷售通路布局。



展望第四季，美吉吉 - KY 看好整體營運將逐步回歸成長軌道，並保持逐季成長表現。美吉吉 - KY 表示，目前中美貿易戰公司仍與客戶持續觀察後續影響，仍持續推動業務策略調整，朝 ODM 業務接單轉型，並已加速工廠自動化程度持續提升及 SPC 新產品投資布局，9 月已於東莞廠正式建置自動倉儲物流中心，預計於 2019 年上半年正式投入使用，將大幅提升倉儲物流管理及物流運送效率，並發揮與自動化產線結合效益。

