東鹼12條硫酸鉀產線停工 11月營收續降 影響約1.5億元

東鹼 (1708) 於今 (10) 日召開法人說明會，預估第四季因產線停工影響，硫酸鉀未能全產全銷，對於 11 月單月影響數約 1.5 億元，約占 5 成，東鹼表示，已向客戶溝通事宜，復工仍可維持原有關係。東鹼 5 成營收來自於硫酸鉀、純鹼代理占營收比重約 20%，以及散裝航運占了 26%。目前全球硫酸鉀年產量約 700 萬噸，東鹼今年新增 2 條生產線，產線數達 14 條，若 14 條線全產，年產能由 13 萬噸提高到 15 萬噸，中、印對氯化鉀價格議定將由今年 230 美元，調升到 290 美元，原料價格上揚支撐硫酸肥價格。



航運事業擁有 13 艘輕便型 (Handysize) 散裝船，明年 1、3 月各有一艘船加入營運，待交船後擁有船隻數達 15 般艘，東鹼分析「防止船舶汙染國際公約」規定，船舶航運採用低硫燃油法規生效，2020 年起船舶燃油排硫量將由 3.5% 降至 0.5%，此規定加速 1995 年前建造舊船 (約占整體輕便型船 8.8%) 淘汰，新船訂單統計僅增加 2.2%，供需更為平衡，租金運費可望獲得支撐。



東鹼先前 12 條硫酸鉀產線因儲糟設置許可問題，於 10 月中上旬停工，目前硫酸鉀產線並未投料生產，導致 10、11 月營收分別降至 2.88 億元、2.45 億元，11 月營收只有航運、純鹼代理等業務。



生產硫酸鉀 1 噸需要 0.8 噸氯化鉀，副產品鹽酸卻是 1.2 噸，東鹼把鹽酸製成液體氯化鈣，交與半導體廠作為處理廢水之用；如今，硫酸鉀產線停工後，則是以進品鹽酸取代，降低對我國電子業廢水處理供應鏈的影響性。