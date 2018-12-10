超商雙雄前11月營收規模均超越去年全年 確定再寫新猷

超商雙雄統一超 (2912-TW)、全家 (5903-TW) 今(10) 日公布 11 月合併營收均較第 3 季旺季下滑，不過，兩大業者合計前 11 月合併營收均已突破去年全年水準，將再寫下全年營收新紀錄。

統一超 11 月合併營收 199.42 億元，月減 2.16%，已是連續 3 個月下滑，但仍較去年同期成長 12.96%，累計前 11 月合併營收 2235.06 億元，年增 10.71%。

全家 11 月合併營收 60.71 億元，月減 1.42%，年增 16.86%，累計前 11 月合併營收 655.31 億元，年增 11.17%。

統一超說明，11 月業績仍較去年同期成長超過 1 成的主要動能是加熱鮮食、CITY CAFE 熱飲需求攀升，例如季節限定的「熱太妃焦糖奶茶」，開賣 1 個月熱銷近 20 萬杯，而選舉成功引爆話題的蜂蜜檸檬水，在辯論後 1 周熱賣 20 萬瓶，皆帶動相關類別業績成長近 10%。

同時，轉投資事業包括菲律賓 7-ELEVEN 店數穩定增長、統一速達成功掌握雙 11 配送商機等，表現亮眼。

菲律賓 7-ELEVEN 持續拓展版圖，目前店數已達 2500 店，年增 282 店，推升業績年增近 30%。

全家表示，11 月溫差變化大，溫暖型鮮食銷售力道湧現，蒸箱包子和燒烤類夯番薯皆成長 30%、調理麵成長 15%，杯裝飲料也有 10% 成長，而花月嵐聯名拉麵以及唐寧醇奶茶系列等開賣，也有效帶動季節新品買氣。

另一方面，今年雙十一期間全家自有電商平台「全家行動購」導入高流量，業績年增 10 倍，又以冷凍商品買氣最旺，顯示簡易自煮的商機龐大。

進入 12 月後，統一超和全家樂觀看待聖誕、跨年節慶，以及年菜預購需求將持續推升業績表現。